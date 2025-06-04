Церковь / Новости епархии

«Пастырь»: Таинство венчания. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Пастырь», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 1 августа.

В новом выпуске священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, рассказал о таинстве, которое наиболее часто совершается в летний период — о венчании. Что оно из себя представляет? В чем суть венчания и каково его значение в жизни православных?

В программе «Пастырь» представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций.