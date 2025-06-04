Церковь / Новости епархии

Согласован проект реставрации лазарета Псково-Печерского монастыря

Министерство культурного наследия Псковской области согласовало научно-проектную документацию на проведение работ по сохранению монастырского лазарета при Псково-Печерском монастыре, сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве.

Фото: Министерство культурного наследия Псковской области

Проектно-сметная документация относится к объекту культурного наследия федерального значения «Больница монастырская (лазарет)», конца XVIII века, XIX века, последней четверти XX века, входящего в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псково-Печерского монастыря», XIV-XX веков. Он располагается по адресу: город Печоры, улица Международная, 5.

Будет проводиться ремонт, реставрация и приспособление для современного использования. Разработчик проектной документации – ООО «Реставрационно-строительная мастерская Псковской епархии» (Псков). Заказчик - АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».