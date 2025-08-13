Церковь / Новости епархии

Принесение мощей святителя Тихона и концерт в Псковском кремле. ФОТОРЕПОРТАЖ

Утром 13 августа у ворот Псковского кремля состоялась торжественная встреча мощей святителя Тихона, Патриарха Всероссийского. Далее крестным ходом мощи доставили в Свято-Троицкий кафедральный собор. Возглавил встречу митрополит Псковский и Порховский Матфей.

А вечером в Псковском кремле состоялся бесплатный концерт к 100-летию со дня блаженной кончины святителя Тихона. В нем приняли участие Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, Архиерейский хор Псково-Печерского монастыря и камерный хор «Кант» (Заслуженный коллектив народного творчества).

Подробнее о мероприятиях — в фоторепортаже Константина Красильникова.