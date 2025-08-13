В Мирожском монастыре монтируют кровлю Стефановской церкви

В Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове ведутся работы по монтажу кровли храма, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия» в городе Пскове (Псковской области).
Фотографии: АНО «Возрождение объектов культурного наследия» в городе Пскове (Псковской области)
Устанавливается стропильная система кровли четверика и металлическая кровля между храмом и колокольней.
Также продолжаются работы по вычинке камня с южной и с западной стороны Стефановской церкви. В Братском корпусе продолжается вычинка деструктированного камня, переделка кладки окон.
️Здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря.
️Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана построена в 1403/1404 годах. Церковь перестроена и освящена в 1713 году.
️В частности, открыты исторические контуры больших окон внутри иконописной мастерской. Они были уменьшены в неизвестный период существования памятника архитектуры. По уровню исторической подоконной доски определено, что был изменен уровень пола.