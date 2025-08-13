Церковь / Новости епархии

В Мирожском монастыре монтируют кровлю Стефановской церкви

В Стефановской церкви Мирожского монастыря в Пскове ведутся работы по монтажу кровли храма, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия» в городе Пскове (Псковской области).

Фотографии: АНО «Возрождение объектов культурного наследия» в городе Пскове (Псковской области)

Устанавливается стропильная система кровли четверика и металлическая кровля между храмом и колокольней.

Также продолжаются работы по вычинке камня с южной и с западной стороны Стефановской церкви. В Братском корпусе продолжается вычинка деструктированного камня, переделка кладки окон.

️Здание входит в состав архитектурного ансамбля Мирожского монастыря.

️Каменная церковь во имя апостола и мученика, архидиакона Стефана построена в 1403/1404 годах. Церковь перестроена и освящена в 1713 году.



«️Объект сложный. Состоит из нескольких зданий, пристроенных друг к другу в разные периоды. Объединяет надвратную церковь, колокольню и братский корпус. Вся история строительства и переделок, меняющих архитектурный облик, открывается в ходе удаления поздних штукатурных слоев и перегородок внутри памятника архитектуры», - поделились реставраторы.

️В частности, открыты исторические контуры больших окон внутри иконописной мастерской. Они были уменьшены в неизвестный период существования памятника архитектуры. По уровню исторической подоконной доски определено, что был изменен уровень пола.