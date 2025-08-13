←   ПЛН
 
Церковь / Новости епархии

Фотофакт: Дорожку из цветов выложили в Псково-Печерском монастыре

27.08.2025 17:35|ПсковКомментариев: 0

Дорожку из цветов по традиции выложили в Псково-Печерском монастыре для празднования Успения Пресвятой Богородицы, сообщается в Telegram-канале обители.

Фото здесь и далее: Псково-Печерский монастырь / Telegram

Напомним, 28 августа православные отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Это один из двенадцати главных праздников в Русской православной церкви. Установлен в память о кончине Божией Матери. К нему христиан ведет двухнедельный Успенский пост, который по строгости можно сравнить с Великим постом.  

 

Расписание богослужений можно посмотреть по ссылке ниже. 

