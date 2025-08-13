Церковь / Новости епархии

Стартовали противоаварийные работы по сохранению храма Мины, Виктора и Викентия в псковской деревне Кусва

Министерство культурного наследия Псковской области 25 августа выдало разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения — «Церковь Мины, Виктора и Викентия», датируемую XVII–XIX веками. Церковь расположена в деревне Кусва Псковского района, , сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» / Telegram-канал

Работы будут проводиться подрядной организацией ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» и включают первоочередные противоаварийные мероприятия. Срок выполнения работ, согласно государственному контракту, установлен до 26 мая 2026 года. Заказчиком работ выступает Министерство культурного наследия Псковской области.

Как рассказали в АНО, в 1763 году церковь и село Кусва значатся в качестве приписных к архиерейскому псковскому дому – именно к этому моменту относится самое первое известное на сегодняшний день описание церкви, а также архиерейских построек в этом же погосте. Храм во имя святых мучеников Виктора, Мины и Викентия описывается как «каменный, имеющий один престол; церковь крыта тесом, имеет дощатую главу, обитую чешуей, малая верхняя глава опаяна при помощи жести». Согласно указу императрицы Анны Иоанновны в 1730 году храм стал самостоятельным.

В 1886 года на пожертвования многочисленных прихожан был выстроен южный придел. В 1895 году была разобрана старая трехстолпная звонница, а рядом с притвором на средства прихожан возведена трехъярусная колокольня, имеющая пять колоколов.

Храм неоднократно перестраивался. В середине 1920-х годов храм был закрыт, а внутреннее убранство разорено

В 1970-х годах пожар уничтожил все деревянные конструкции кровли четверика и придела, купол главы и шпиль колокольни. В 2000 году церковь Мины, Виктора и Викентия была передана религиозной организации «Псковская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)».