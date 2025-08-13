Церковь / Новости епархии

Плитку укладывают на территории церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах

На территории церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах приступили к укладке плитки, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» / Telegram-канал

Со стороны улицы к отреставрированным гранитным ступеням храма уложена гранитная брусчатка из Карелии.

«Это галтованная брусчатка, на которой нет острых граней и углов. Она морозоустойчива и с легкостью выдерживает экстремальные температуры. Внутренние трещины не появляются даже при больших нагрузках. Покрытие не нуждается в специальном уходе», - отметили в реставраторы.

По словам специалистов, внутренний двор уже преобразился. Приведена в порядок входная арка ворот. Отремонтированы стены ограды, построенные с использованием гранитного булыжника. Дорожки выкладывают декоративной плиткой. В интерьерах храма продолжаются работы с росписями.

Верхней части храма уже возвращен исторический открыточный вид. Завершены работы на кровле храма и колокольни. Покрыты сусальным золотом отреставрированные шпиль, главки и кресты.

Ранее на куполе храма выполнено открытие из меди. Проведено патинирование (искусственное состаривание меди).

Оштукатурена фасадная часть стен верхнего яруса колокольни и оштукатурен восьмерик. Установлены новые оконные заполнения.

Выполнен монтаж системы отопления и слаботочной системы и других коммуникаций. Завершается устройство полов во всем храме. Заменены батареи отопления. Продолжается работа в интерьерах, оштукатуривание стен и расчистка и приведение в порядок более поздних росписей стен и сводов.

Проведена противокапилярная гидроизоляция фундамента церкви, укрепление фундаментов и стен.

Существующая церковь построена в 1817 году. В 1860 году построена каменная колокольня.

Напомним, ранее стало известно о завершении монтажа кровли печорской церкви Сорока Севастийских мучеников.