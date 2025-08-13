Церковь / Новости епархии

Виртуальный тур по Снетогорскому монастырю разработали ученики технопарка «Кванториум»

Виртуальный тур по Снетогорскому монастырю разработали ученики технопарка «Кванториум», сообщается в группе технопарка в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «Кванториум Псков» / «ВКонтакте»

Прогуляться по монастырю можно по ссылке.

Панорамный тур включает в себя порядка 40 точек съемки и позволяет дистанционно перемещаться по территории монастыря, рассмотреть вблизи уникальные фрески Собора Рождества Богородицы (объект Всемирного наследия ЮНЕСКО), побывать в Никольском соборе, спуститься с горы на берег реки Великой, посмотреть на красоты с высоты птичьего полета и узнать интересные факты из истории монастыря.

Съемкой занимались ученики VR/AR-квантума Роман Чуйков и Ульяна Травина под руководством Виктории Зарецкой. Ребята использовали профессиональную панорамную камеру, которая снимает одновременно на 6 объективов, затем сшивали в высококачественное фото, добавляли логотип проекта, загружали в специальный сервис для создания панорамных туров. Команда работала в сотрудничестве с сестрами монастыря, чтобы собрать всю необходимую историческую информацию для инфоточек в туре.

«Очень интересно было походить по монастырю, узнать о нем новое, а еще прятаться от камеры: в процессе панорамной съемки важно не попадать в кадр, поэтому приходилось ставить на таймер и скрываться за колоннами, в траве или за углами зданий. Было здорово подняться по внутристенной лестнице на каменный клирос и оказаться почти под куполом собора Рождества Богородицы. Крутите панорамы, нажимайте на точки с буквой i и делитесь впечатлениями», - рассказала команда.