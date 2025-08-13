Церковь / Новости епархии

Православные празднуют перенесение мощей князя Александра Невского

День перенесения мощей благоверного князя Александра Невского празднует Русская православная церковь 12 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

Великий русский князь и защитник Отечества скончался по пути из Орды в Городце на Волге 14 ноября 1263 года, перед этим успев принять схиму с именем Алексий. Был похоронен в соборной церкви Рождественского монастыря Владимира.

Мощи Александра Невского были открыты перед Куликовской битвой в 1380 году.

30 августа 1721 года император Петр I после длительной войны со шведами заключил Ништадтский мир. Этот день и было решено освятить перенесением мощей благоверного князя Александра Невского из Владимира в Петербург, бывший тогда столицей России.

На Псковской земле чтят память Святого равноапостольного князя Александра Невского.

Новая жизнь исторического места на Чудском озере, где князь Александр Невский с дружиной одержал победу над немецкими рыцарями, началась после реализации инициатив митрополита Тихона по возведению на месте Ледового побоища грандиозного монумента с изображением Александра Невского и его воинства. Проект осуществлен при участии АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

11 сентября 2021 года президент РФ Владимир Путин открыл памятник Александру Невскому в Самолве. Чин освещения монумента провел патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По заказу АНО к торжествам, посвященным 800-летию со дня рождения Александра Невского, отреставрированы воинский храм Александра Невского в Пскове и монумент на горе Соколиха.

Напомним, приход храма святого Александра Невского приглашает псковичей на престольный праздник и традиционную осеннюю ярмарку 12 сентября. Также запланирован крестный ход.