Продолжаются реставрационные работы в храме Архангела Михаила Псковской области

В августе в храме Архангела Михаила поселка Мельницы Псковского района реставраторы и специалисты «Аркада НТ» приступили к фасадным работам, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото: Псковская епархия



Работами руководит иеромонах Серафим (Козулин), игумен Спасо-Преображенского Мирожского монастыря, братия которого в настоящее время окормляет приход храма в Мельницах.

После пожара 2014 года, когда полностью выгорел основной объем храма, святыня долгое время находилась в руинированном состоянии. В 2024 году при участии братии Мирожского монастыря и на средства благотворителей началось восстановление святыни. Было проведено благоустройство прилегающей территории, а также разработан проект реставрационных работ.



В текущем году будет осуществлена реставрация фасадов, а также проведены оконные и дверные заполнения.