Митрополит Матфей совершил Литургию в Псково-Печерском монастыре

В празднование Всемирного Воздвижения Креста Господня, 27 сентября, митрополит Псковский и Порховский Матфей совершил Божественную Литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

Его Высокопреосвященству сослужили: благочинный Псково-Печерской обители иеромонах Прохор (Андрейчук) с братией монастыря в священном сане.

Песнопения Литургии исполнили: братский хор обители под управлением монаха Антония (Лисова) и Архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились насельники Свято-Успенской обители, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, прихожане и паломники.

По отпусте Литургии митрополит Матфей вручил сотруднику Псково-Печерского монастыря Иоилю Белобржецкому благодарственную Архиерейскую грамоту во внимание к трудам на благо святой обители.

Затем Владыка митрополит поприветствовал всех собравшихся с праздником и обратился с проповедью.