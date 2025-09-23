←   ПЛН
 
Церковь / Новости епархии

XII Свято-Тихоновская конференция пройдет в Пскове 18-19 ноября

01.10.2025 15:10|ПсковКомментариев: 0

XII Свято-Тихоновская конференция «Человек и трансформация современного общества: проблемы безопасности, духовности и культуры» состоится 18-19 ноября в городе Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской епархии. 

Фото: Псковская епархия

Псковский государственный университет и Псковская епархия приглашают ученых, общественных деятелей и клириков Православной церкви к обсуждению социальных, философских, исторических, психологических и религиозных проблем человека, его трансформации в современном обществе и проблем духовной безопасности современного образования.

Для участия необходимо прислать в адрес оргкомитета заявку на участие до 1 ноября посредством электронной формы.

В случае выступления с докладом необходимо прислать текстовую версию до 1 ноября в адрес оргкомитета.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0
