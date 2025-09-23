Церковь / Новости епархии

Реставрация росписей в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах завершена

Реставрация росписей в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах завершена полностью, сообщили в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова ( Псковской области)».

Фото здесь и далее: АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова ( Псковской области)»

Специалисты приступили к демонтажу строительных лесов внутри храма. Задача сложная, требует высокого профессионализма и аккуратности, чтобы не повредить живопись сводов и стен.

Росписи храма поздние, относятся к разным периодам существования церкви. Сохранность плохая. В верхней части храма утраты красочного слоя достигали приблизительно 80 %.

Живопись приведена в порядок бригадой псковских иконописцев. Проведена работа по расчистке от пыли и копоти нескольких десятилетий. Удалены непрофессиональные поновления.

В четверике - на куполе, гранях восьмерика, столбах и стенах /в верхней части/, в притворе - росписи были выполнены масляной краской. О них сообщает следующая надпись на северо-восточном столбе: «Храм расписан с 1965 по 1969 годы по образцам древнерусской живописи художниками Ивановым С.П. и Павловским Ю.В. при настоятеле Евстафьеве, церковном старосте Панове Н.П.»...

Подобная живопись находится и в алтарной части храма, за исключением свода над престолом, где сохранилась часть композиции «Троицы» хорошего академического письма.

На сводах притвора изображены события, посвященные мученической смерти Севастийских воинов-христиан, погибших в муках за веру во Христа.

Каменная церковь с трапезной, колокольней освящена в честь великой смелости и твердости духа воинов- христиан. Считается, что храмы, посвященные Сорока Мучеников Севастийским большая редкость в России.

Церковь Сорока Севастийских мучеников - памятник регионального значения.

Масштабная реставрация проводится впервые. Выполняется по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова ( Псковской области)».

Церковь, по своим формам, декору фасадов, относится к стилю провинциального барокко с элементами классицизма.

Дата постройки: 1817 год.

Демонтаж строительных лесов. Состояние монументальной живописи: было-стало.