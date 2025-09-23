Возрождаемый в пустошкинской деревне Вербилово монастырь находится в стадии реорганизации

Возрождаемый в деревне Вербилово Пустошкинского района монастырь находится в стадии реорганизации, пока его официальное название «Архиерейское подворье храма Покрова Божьей Матери». Старшей в подворье поставлена монахиня Гликерия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в женской монашеской общине при обители.
Фотографии: Покровское Архиерейское подворье (Вербилово) / «ВКонтакте», Telegram
По данным Государственного архива Псковской области, Вербиловский Покровский монастырь был основан в XVII веке мстиславским воеводой Иосифом Корсаком. С 1844 года монастырь стал нештатным. Основан был изначально как мужской, а в 1896 году преобразован в женский. Управляла монастырем игуменья.
Главный храм обители - собор в честь Покрова Божией Матери, построен в 1796 году. Находился монастырь на берегу Вербиловского озера, в 20 километрах от станции Пустошка.
Монастырь был закрыт предположительно в октябре 1918 года.
В дальнейшем территория и помещения монастыря использовались для лечения и реабилитации душевнобольных людей, а позже - в качестве дома для престарелых людей.
На сегодняшний день старейшая духовная обитель претерпевает очень трудные времена по своему восстановлению и обретения официального статуса женского монастыря, рассказали в женской монашеской общине.
«Сестры и братья обители за последнее время внесли огромный вклад по ее воссозданию: капитально отремонтировали один монашеский корпус; сделали уборку и разобрали завалы во втором корпусе, где находится ризница и библиотека. Воссоздали к престольному празднику храм Покрова Пресвятой Богородицы и провели божественную литургию с прихожанами в восстановленном храме», - поделились в общине.
Среди завалов удалось найти мироточивую икону Святителя Николая, что, как отметили в обители, «говорит о том, что данное место действительно имеет благодать Господа и покров Царицы Небесной».
Помочь обители можно как финансово, так и физически — приехав потрудиться: «Любое ваше пожертвование и каждый труд помогают обители вернуть свой первозданный вид и богатую духовную историю Псковской области. Работы остается очень много, и каждый вклад неоценим».
В монастыре за пожертвование принимаются записки и совершаются ежедневные молитвы:
Особая форма молитвенной помощи включает вечное поминовение о здравии и об упокоении с выниманием частицы.
Номер телефона для связи: 8 (905) 229 22 89 (монахиня Гликерия).
Адрес: Псковская область, Пустошкинский район, деревня Вербилово.
Электронная почта: verbilovopokrov@mail.ru.
Напомним, восстановление практически полностью разрушенной в годы советской власти обители началось несколько лет назад по благословению бывшего епископа Великолукского и Невельского Сергия. 30 декабря 2017 года отслужили первый молебен в домовом храме, обустроенном в уцелевшем корпусе. 24 февраля 2018 года, в субботу первой седмицы Великого поста, в домовом храме Вербиловского монастыря была совершена литургия святителя Иоанна Златоуста, первая с 1931 года.