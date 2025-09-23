Церковь / Новости епархии

Возрождаемый в пустошкинской деревне Вербилово монастырь находится в стадии реорганизации

Возрождаемый в деревне Вербилово Пустошкинского района монастырь находится в стадии реорганизации, пока его официальное название «Архиерейское подворье храма Покрова Божьей Матери». Старшей в подворье поставлена монахиня Гликерия. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в женской монашеской общине при обители.

Фотографии: Покровское Архиерейское подворье (Вербилово) / «ВКонтакте», Telegram

«Сейчас монастырь находится в стадии реорганизации, пока его официальное название "Архиерейское подворье", но старшей в подворье поставлена монахиня Гликерия. Там живут еще две монахини и один иеромонах, на которых возложена огромная ответственность и задачи по восстановлению и обретению статуса монастыря. Для статуса женского монастыря должно жить 12 монахинь. Поэтому надеемся, что женский монастырь обретет свой статус», - рассказали в обители.

По данным Государственного архива Псковской области, Вербиловский Покровский монастырь был основан в XVII веке мстиславским воеводой Иосифом Корсаком. С 1844 года монастырь стал нештатным. Основан был изначально как мужской, а в 1896 году преобразован в женский. Управляла монастырем игуменья.

Главный храм обители - собор в честь Покрова Божией Матери, построен в 1796 году. Находился монастырь на берегу Вербиловского озера, в 20 километрах от станции Пустошка.

Монастырь был закрыт предположительно в октябре 1918 года.

В дальнейшем территория и помещения монастыря использовались для лечения и реабилитации душевнобольных людей, а позже - в качестве дома для престарелых людей.

На сегодняшний день старейшая духовная обитель претерпевает очень трудные времена по своему восстановлению и обретения официального статуса женского монастыря, рассказали в женской монашеской общине.

«Сестры и братья обители за последнее время внесли огромный вклад по ее воссозданию: капитально отремонтировали один монашеский корпус; сделали уборку и разобрали завалы во втором корпусе, где находится ризница и библиотека. Воссоздали к престольному празднику храм Покрова Пресвятой Богородицы и провели божественную литургию с прихожанами в восстановленном храме», - поделились в общине.

Среди завалов удалось найти мироточивую икону Святителя Николая, что, как отметили в обители, «говорит о том, что данное место действительно имеет благодать Господа и покров Царицы Небесной».

Помочь обители можно как финансово, так и физически — приехав потрудиться: «Любое ваше пожертвование и каждый труд помогают обители вернуть свой первозданный вид и богатую духовную историю Псковской области. Работы остается очень много, и каждый вклад неоценим».

В монастыре за пожертвование принимаются записки и совершаются ежедневные молитвы:

Сорокоуст с выниманием частицы о здравии и об упокоении;

Псалтирь о здравии и об упокоении (40 дней, полгода, год);

Акафист, молебен, ектении;

40 акафистов «Покрову Божьей Матери»;

40 акафистов перед иконой Богородицы «Знамение»;

Молитва «Врачу душ и телес наших».

Особая форма молитвенной помощи включает вечное поминовение о здравии и об упокоении с выниманием частицы.

Номер телефона для связи: 8 (905) 229 22 89 (монахиня Гликерия).

Адрес: Псковская область, Пустошкинский район, деревня Вербилово.

Электронная почта: verbilovopokrov@mail.ru.