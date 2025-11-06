Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей сослужил за Божественной Литургией в храме Успения Пресвятой Богородицы в Москве

Управляющий Северо-Восточным Московским викариатством митрополит Звенигородский Арсений и глава Псковской митрополии митрополит Псковский и Порховский Матфей совершили Божественную литургию в храме Успения Пресвятой Богородицы (на Березовой Аллее) в районе Останкино города Москвы сегодня, 16 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия/ Telegram-канал

Высокопреосвященнейшим Владыкам сослужили: старший священник храма Успения Пресвятой Богородицы иерей Роман Хан; настоятель храма иконы Божией Матери «Отрада и Утешение» в Ярославском иерей Димитрий Савенков; настоятель храма равноапостольной княгини Ольги, Патриаршего подворья в Останкино иерей Иоанн Янушек; клирики храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово – иерей Димитрий Горбик, иерей Павел Ефремов и иерей Иоанн Кузякин. Диаконский чин возглавил протодиакон Василий Куфлик, клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери, Патриаршего подворья в Алексеевском города Москвы. Литургия сопровождалась пением хора храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблово под управлением Марии Герего. За богослужением молились прихожане, строители и благоукрасители храма.

По окончании Литургии митрополит Арсений обратился к собравшимся с архипастырским словом, поблагодарив всех потрудившихся при возведении этого храма. В ответном слове митрополит Матфей поблагодарил управляющего Северо-Восточным викариатством за радость совместного евхаристического общения, и также выразил слова благодарности всем строителям и благоукрасителям храма.

В завершение владыка Арсений наградил благодарственными архиерейскими грамотами строителей и благоукрасителей за усердные труды в деле строительства храма Успения Пресвятой Богородицы в Останкине.

Напомним, что вчера Псковский митрополит Матфей принял участие в совещание по итогам завершения возведения храма Успения Пресвятой Богородицы в Москве.