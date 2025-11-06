Церковь / Новости епархии

Митрополит Матфей удостоен ордена Сергия Радонежского II степени

Митрополит Псковский и Порховский Матфей, временно управляющий Великолукской епархией, удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского II степени, сообщили Псковской Ленте Новостей в Великолукской епархии.

Фото: Великолукская епархия

Патриарх Кирилл вручил награду «во внимание к помощи в строительстве храма Успения Пресвятой Богородицы в Останкине города Москвы».

Ранее митрополит Матфей управлял Северо-Восточным викариатством. 2 августа 2024 года Святейший Патриарх Кирилл назначил его ответственным за строительство Успенского храма в Останкине. Награды Русской православной церкви вручили в день освящения храма.

Напомним, 22 ноября, накануне Недели 24-й по Пятидесятнице, управляющий Северо-Восточным Московским викариатством митрополит Звенигородский Арсений и митрополит Псковский и Порховский Матфей совершили всенощное бдение в храме Успения Пресвятой Богородицы.