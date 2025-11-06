Церковь / Новости епархии

Первую годовщину «Трилучья» отметили в Пскове праздником для православной молодежи

Молодежный центр псковской епархии «Трилучье» отпраздновал годовщину со дня создания. Торжество собрало более 90 участников, которые стали гостями праздничного квартирника с играми и угощениями, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Программа мероприятия включала разнообразные активности: игра на ловкость «НеИгры», джаст-денс, головоломки, командные игры и короткие игры на смекалку.

Особое внимание уделили антуражу главного регионального центра православной молодежи: потолок в зоне угощений украсили «зимними хлопьями», а в зоне активностей расположилась тематическая фотозона. Пространство дополнили воздушными шарами и праздничным столом для гостей.

«Мы очень хотели, чтобы в этот день каждый гость почувствовал атмосферу нашей молодежки. Чтобы они приходили и видели, как наши ребята стараются и насколько они творческие», — сказали организаторы праздника.

Официальной датой рождения «Трилучья» считается 4 декабря, однако празднование перенесли на 25 ноября, чтобы избежать наложения на Рождественский пост, который начинается 28 ноября.