Церковь / Новости епархии

Ковчег с частицей мощей Георгия Победоносца прибыл в Псков

Принесение ковчега с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца состоялось в Пскове сегодня, 9 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Пребывание мощей великомученика Георгия началось с Божественной Литургии в Свято-Троицком кафедральном соборе города Пскова.

Поклониться святым мощам Георгия Победоносца можно будет в кафедральном соборе до 12 декабря. Храм работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

В связи с этим 9 декабря действует свободный вход на территорию Псковского кремля.