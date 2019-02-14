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У православных началась Страстная неделя

В понедельник у православных начинается Страстная седмица - последняя неделя перед Пасхой.

В течение недели верующим предписывается строгий пост «ради Страстей Христовых», которые Он претерпел за грехи человечества. Кроме того, усиленным постом православные пытаются достойно подготовить себя к встрече Светлого Христова Воскресения.

В Страстную седмицу все дни называются Великими по причине великих воспоминаний, совершаемых Церковью. Это и чудеса, которые сотворил Спаситель, и Тайная вечеря, во время которой совершилось предательство Иуды, а также осуждение Христа, Его возведение на Голгофу и распятие, о котором верующие вспоминают в Страстную Пятницу, - самый скорбный день христианского календаря.

Завершается Страстная неделя по прошествии субботы - в полночь, когда верующие приветствуют друг друга радостным восклицанием «Христос воскресе!», возвещая наступление главного христианского праздника.