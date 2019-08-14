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У православных начался один из самых строгих постов - Успенский

Сегодня у православных начался Успенский пост. Он продлится две недели, завершаясь 28 августа праздником Успения (последний день поста - 27 августа).

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, который как раз и предваряется постом, напоминает верующим о дне кончины Марии, матери Христа. Важно понимать, что в данном случае празднуется, конечно, не само событие смерти, а момент перехода от земной жизни к жизни вечной, небесной. Считается, что Богородица своими молитвами ходатайствует перед Богом за людей.

Первые упоминания об Успенском посте известны еще с V века, а значит, соблюдали его уже с древних времен христианства. На Константинопольском Соборе 1166 года были окончательно установлены его даты и сроки.

На Успенский пост или сразу после приходятся три праздника. Первый, 14 августа - Происхождение честных древ Животворящего Креста. Во время него вспоминают о традиции Крестного хода в Константинополе, а также о победе русского князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в ХII веке.

19 августа отмечается Преображение Господне. Это один из двунадесятых (то есть 12 главных после Пасхи) церковных праздников. Он рассказывает верующим о том, как во время молитвы на горе трем ученикам Христа была явлена божественная природа Спасителя.

После поста, 29-го числа, наступает день Перенесения Нерукотворного Образа из Едессы в Константинополь. Это праздник в честь изображения Спасителя, что не было написано, а отпечаталось на холсте, которым Иисус вытер лицо.

Что же касается самого поста, то он в православной церкви является одним из самых строгих, таким же, как и Великий, что перед Пасхой. Постящимся предписано отказаться от мясных и молочных продуктов, яиц. Рыбу можно только в день Преображения Господня 19 августа.

При этом важно помнить, что пост - не диета, и ограничения в пище при его соблюдении отнюдь не главное. Гораздо важнее провести эти дни в молитве и праведных мыслях, без гнева на близких и дурных поступков. Желательно на время ограничить себя в развлечениях и бурном веселье. До революции 1917 года в дни Успенского поста даже запрещалось проводить карнавалы, отменяли шутовские представления и театральные постановки.

Часто спрашивают, можно ли в Успенский пост играть свадьбу. Тут нужно учесть, что свадьба для церкви невозможна без венчания, а в посты это таинство не совершается. Кроме того, вспомним и о том, что верующие стараются не устраивать в это время шумные праздники с щедрыми застольями и развлечениями. При этом запрета на скромную и тихую регистрацию в ЗАГСе, если ее по каким-то причинам нужно провести именно в эти две недели, нет. Но уже гулять придется потом, после Успения.

В понедельник, среду и пятницу уставом запрещаются рыба, вино и елей и дозволяется принимать пищу без масла (сухоядение) только после вечерни. В остальные же дни – вторник, четверг, суббота и воскресенье – разрешено принимать пищу с растительным маслом. Рыба во время Успенского поста разрешается в субботние и воскресные дни и великие праздники, например, в праздник Преображения Господня, в храмовые праздники и во дни великих святых, если эти дни приходятся на вторник или четверг. Если же праздники приходятся на среду или пятницу, то разрешение поста положено только на вино и елей.