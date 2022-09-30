Церковь / Новости патриархии

Митрополит Тихон принял участие в заседании священного Синода РПЦ

Митрополит Псковский и Порховский Тихон принял участие в заседании священного Синода Русской православной церкви. Об этом сообщается в Telegram-канале Псковской епархии.

Фото здесь и далее: patriarchia.ru

Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу очередного заседания священного Синода РПЦ 13 октября в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом ставропигиальном монастыре в Москве.

В работе заседания приняли участие постоянные члены священного Синода, митрополит Псковский и Порховский Тихон и другие приглашенные на осенне-зимнюю сессию архипастыри. Участникам синода предстояло рассмотреть в общей сложности 20 тем.

Перед началом работы предстоятель Русской православной церкви обратился к членам Синода со вступительным словом.

«Священный Синод собирается во время, которое нельзя назвать спокойным, поэтому задача Церкви, которая всегда являлась, является и будет являться миротворческой силой, заключается в том, чтобы своими молитвами, своими трудами, своим положительным воздействием на общество мы могли максимально снимать существующее напряжение и по возможности влиять на ослабление конфликтов, которые могут привести к непредсказуемым последствиям», – сказал патриарх Кирилл.