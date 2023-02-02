Церковь / Новости патриархии

В РПЦ призвали законодательно ограничить сатанистские группы в соцсетях

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи Федор Лукьянов призвал запретить сатанизм в соцсетях. Об этом он сообщил на круглом столе в Госдуме.

По его словам, «идеологические конструкты», которые оправдывают «человеческие жертвоприношения, ненависть к детям, суицид», должны быть запрещены. По мнению Лукьянова, сатанистские группы в социальных сетях нужно законодательно ограничить, цитирует представителя РПЦ РИА Новости.

Сатанизм – это «не столько поклонение сатане, сколько поклонение самому себе», добавил он.