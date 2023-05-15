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«Троицу» Рублева церковь просила на две недели, но Путин принял историческое решение – патриарх

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, что изначально направил обращение в администрацию президента с просьбой организовать принесение «Троицы» Андрея Рублева в Храм Христа Спасителя на две недели, к 4 июня (в этот день празднуется Троица).

«В ответ на это, как вы знаете, президентом было принято историческое решение о возвращении иконы Святой Троицы Русской православной церкви. Мы могли только мечтать о том, чтобы эта святыня была возвращена Церкви», — цитируют патриарха Кирилла «Известия».

Икона будет выставлена 4 июня в Храме Христа Спасителя, затем ее направят на реставрацию и в Троице-Сергиеву Лавру, добавили в Минкультуры РФ

Напомним, 15 мая стало известно, что одна из самых прославленных русских икон и памятник культуры вернется в РПЦ.

«Троица» – одна из сохранившихся икон Андрея Рублева. Она могла быть соз­да­на ли­бо около 1410 года для пер­во­на­чаль­но де­ре­вян­ной Тро­иц­кой церкви, ли­бо в 1425-28 годах.