Церковь / Новости патриархии

Владимирскую икону Божией Матери чтят православные сегодня

Празднество Божией Матери в честь tе святой иконы Владимирской совершается в благодарение за избавление Москвы от нашествия хана Ахмата в 1480 году.

Фото: Икона Божией Матери «Умиление», список с иконы Богородицы Владимирской.

Псково-Печерский монастырь / Telegram

После громкой победы на Куликовом поле в 1380 году русские княжества еще целое столетие находились в зависимости у Орды, и только события осени 1480 года решительно изменили ситуацию, сообщает православное издание «Фома.ру».

Иван III отказался платить дань Орде, и на Русь были посланы полки хана Ахмата. Две армии сошлись на реке Угра. Иван III рассредоточил свои войска тонкой линией вдоль берега почти на 60 верст. Армия хана Ахмата стояла на противоположном берегу, не решаясь перейти в наступление. Так началось знаменитое стояние на Угре.

Время от времени между армиями происходили небольшие стычки, но решающее сражение не начинала ни одна из сторон. Наконец, однажды утром русские дозорные посмотрели на противоположный берег и увидели, что он пуст. Ахмат-хан увел свои войска, так и не начав бой. Для Ивана III такая «ничья» была равносильна победе. С этого момента Русь окончательно освободилась от ордынского ига.

В память об этом событии и было установлено празднование Владимирской иконе Божией Матери.