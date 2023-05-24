Церковь / Новости патриархии

Митрополит заявил о рекордном числе крещений на фронте

Многие бойцы впервые подходят к Таинствам на передовой, один из военных священников крестил 500 человек за 10 дней, рассказал председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).

«Многие из бойцов первый раз в жизни исповедуются и причащаются. Некоторые крестятся на передовой: у меня есть достаточное количество свидетельств, фото и видео. Многие, приехав домой в отпуск, венчаются. Один священник мне рассказывал, что порой на передовой за 10 дней он исповедует и причащает до 500 человек. Это говорит о многом. Представьте себе, в боевых условиях, на первой линии, от блиндажа к блиндажу, переходит священник. И в этих условиях в столь краткий промежуток времени 500 человек изъявляют желание приступить к Таинствам», – приводит слова митрополита РИА Новости.

Такое, отметил он, говорит о присутствии у многих бойцов сильнейшей внутренней потребности увидеть священника, услышать слово Божие и принять Святые Таинства.

«Известна поговорка: атеистов в окопах нет. Об этом говорят и сами бойцы. Буквально недавно, во время торжеств, посвященных присвоению храму Вознесения Господня за Серпуховскими воротами в городе Москве статуса Главного храма Воздушно-космических сил, я общался с ветеранами ВКС. И они однозначно говорили о значимости веры и Русской православной церкви», – заключил митрополит.