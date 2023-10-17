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Митрополит Тихон возглавил первую после назначения божественную литургию в Крыму

Глава Крыма и губернатор Севастополя встретили митрополита Тихона в Александро-Невском соборе 21 октября

Глава Крыма и губернатор Севастополя встретили митрополита Тихона в Александро-Невском соборе 21 октября.

Епископом Псковским и Порховским, главой Псковской митрополии назначен епископ Юрьевский Арсений, экс-наместник Свято-Юрьевского монастыря (Великий Новгород). Позже его возвели в сан митрополита.

Напомним, 11 октября по решению Синода РПЦ митрополит Тихон (Шевкунов) освобожден от должности главы Псковской митрополии.

Фото здесь и далее: Крымская митрополия

Митрополит Симферопольский и Крымский Тихон возглавил свою первую после назначения на Крымскую кафедру воскресную божественную литургию в кафедральном Александро-Невском соборе города Симферополя 22 октября, в 20-ю неделю по Пятидесятнице, сообщает Крымская митрополия.

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