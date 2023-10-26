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Патриарх Кирилл представил оригинал иконы Казанской Божией Матери, который считали утерянным

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в Успенском соборе Московского Кремля представил оригинальную икону Казанской Божией Матери, считавшуюся утерянной более 100 лет назад.

Божественная литургия в Успенском соборе Московского Кремля / кадр из трансляции

«Это событие можно отнести к историческим событиям. Мы видим перед собой подлинник чудотворного образа Казанской Божией Матери, перед которым молился Пожарский и Минин, и которая спасла наш народ от иностранной интервенции и неизвестно от каких последствий этой интервенции. Этот образ является нашей национальной святыней», — приводит слова патриарха Кирилла РИА Новости.

Он объяснил, что ранее икона находилась в патриаршей келье, потому что «многое нужно было выяснить перед тем, как сказать людям, что это тот самый чудотворный образ».

По церковному преданию, икона чудесным образом явилась в 1579 году, после страшного пожара в Казани. Она сопровождала ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году, перед ней в канун Полтавской битвы молился Петр Первый.

В 1904 году икону украли из Казанского Богородицкого монастыря. По основной версии, озвученной потом самими похитителями во время суда, они пошли на преступление ради драгоценного оклада, а сам образ разрубили и сожгли в печи.