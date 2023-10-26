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Патриарх Кирилл представил московский список Казанской иконы — РПЦ

В Московской патриархии уточнили, что Казанская икона, которая считалась утраченной и была в субботу продемонстрирована патриархом Кириллом, является т. н. московским списком первообраза, обретенного в Казани в 1579 году.

Божественная литургия в Успенском соборе Московского Кремля / кадр из трансляции

«Именно эта вновь явленная икона, как сказал Святейший патриарх, находилась в 1612 году в ополчении Минина и Пожарского», - приводит сообщение патриархии «Интерфакс».

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Образ, о нахождении которого объявлено в субботу, является т. н. московским списком той самой иконы XVI века - именно он, как считают верующие, помог в Смутное время освободить Москву от поляков. Московский список относится к ранним копиям иконы XVI века и был утрачен в 1918 году. Сама же оригинальная икона, украденная в 1904 году, так и не найдена, уточнили в Церкви.