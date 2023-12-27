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День Крещения Руси празднуют православные христиане

День Крещения Руси — государственная памятная дата Российской Федерации. Праздник установлен в честь одной из главных вех в истории Руси — провозглашения христианства в качестве государственной религии в 988 году.

Фото: Александр Елисеев / ПЛН

Напомним, учреждения культуры Псковской области запланировали порядка 50 мероприятий, приуроченных ко Дню крещения Руси.

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Государственная памятная дата День крещения Руси отмечается ежегодно 28 июля, начиная с 2010 года. Православная церковь в этот день почитает память святого равноапостольного великого князя Владимира, крестителя Руси. Согласно летописной традиции, введение в Древней Руси христианства, как государственной религии, датируется 988 годом. По легенде князь Владимир был связан с Псковской землей. Псковские крестьяне в XIX веке верили, что князь родился и провел детство близ Пскова — в деревне Будник на левом берегу реки Черехи.

Существует легенда о том, как Владимир выбирал для своего народа подходящую религию. Согласно преданию, князь сделал выбор в пользу православия под впечатлением от рассказов своих посланников, которых он отправил в Константинополь и которые вернулись, пораженные великолепием церковной службы, пишет Calend.ru.

Исторически Крещение Руси было обусловлено целым рядом причин. Во-первых, объединение земель требовало отказа от племенных богов и введения монотеистической религии по принципу «одно государство, один князь, один Бог». Во-вторых, весь европейский мир к тому времени принял христианство. И, в-третьих, приобщение к христианской культуре давало стране сильный стимул к развитию.

Владимир способствовал распространению христианства на Руси, строил новые города и возводил в них церкви. Вслед за Киевом православие приняли и другие города. Однако Крещение Руси в действительности затянулось на несколько столетий — до тех пор, пока христианство окончательно не победило языческие верования.