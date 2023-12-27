Митрополита Псковского и Порховского назначили ответственным за строительство храма в Останкино

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назначил митрополита Псковского и Порховского Матфея ответственным за строительство храма Успения Пресвятой Богородицы в Останкино (Москва). Распоряжение опубликовано на сайте Московской епархии.
Фото: Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь в соцсети «ВКонтакте»
«Высокопреосвященнейший Матфей, митрополит Псковский и Порховский, в дополнение к несомым послушаниям назначается ответственным за строительство храма Успения Пресвятой Богородицы в Останкино города Москвы, расположенного на участке по адресу: город Москва, Березовая аллея, влд. 5/1, с поручением озаботиться каноническим обустройством храма, оформлением имущественной и иной документации», - говорится в распоряжении.
Напомним, патриарх Кирилл возвел архиепископа Псковского и Порховского Матфея в сан митрополита 1 августа.
Матфей назначен главой Псковской митрополии. Митрополит Арсений покинул Псковскую область и стал преосвященным Звенигородским, викарием Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Кафедру в Псковской области он возглавлял менее года, с 11 октября 2023 года.