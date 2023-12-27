Церковь / Новости патриархии

День памяти святого Иоанна Кронштадтского отмечают православные

День памяти святого Иоанна Кронштадтского отмечают православные 2 января.

Фото: пресс-служба Псково-Печерского монастыря

Святой праведный Иоанн Кронштадтский родился в 1829 году в семье бедного причетника Илии Михайловича и Феодоры Власьевны Сергиевых, в селе Сура Пинежского уезда Архангельской губернии. Дед и другие предки в роду его отца были священниками на протяжении 350 лет. Мальчик был слаб здоровьем, часто болел. Мать подолгу молилась о сыне, и Ваня, видя молящуюся мать, сам учился глубокой проникновенной молитве.

Отец с раннего детства постоянно брал его в церковь и воспитал в нем особенную любовь к богослужению. Школьные дела у Иоанна шли плохо. Он много молился о даровании ему разума к постижению учения, и Господь услышал его молитву. После приходского училища он окончил Архангельскую духовную семинарию первым по успеваемости и Петербургскую духовную академию. Женился на дочери протоиерея Константина Несвитского — Елизавете. Супруги приняли на себя подвиг девства.

Молодой священник был назначен ключарем Андреевского собора города Кронштадта. В то время правительство ссылало в Кронштадт убийц, воров и прочих уголовных преступников. На этих отвергнутых всеми людей и обратил внимание молодой кронштадтский священник. Ежедневно он приходил в их землянки и подвалы не на 10—15 минут, чтобы исполнить какую-либо требу и уйти; он шел к живой бесценной душе, к братьям и сестрам, оставался там часами, беседовал, увещевал, утешал, ухаживал за больными, плакал и радовался вместе с ними.

Он сам отправлялся в лавочку за продуктами, в аптеку за лекарством, за доктором, отдавал беднякам все свои деньги, одежду и обувь. Уходил он оттуда радостный, надеясь, что Господь пошлет средства для дальнейших благодеяний. Кронштадтские жители видели, как он возвращается домой босой и без рясы и приносили матушке обувь, говоря: «Твой отдал свою кому-то, придет босым».

Раздавая бедным все свои средства, отец Иоанн скоро убедился, что такая благотворительность недостаточна, чтобы удовлетворить всех нуждающихся. Он призывал жителей Кронштадта помочь бесприютным беднякам. Люди деятельно откликнулись на просьбу пастыря. Стараниями отца Иоанна в Кронштадте был устроен Дом трудолюбия с мастерскими, школой, детским садом, приютом, столовой, библиотекой, бесплатной лечебницей, ночлежным и странноприимным домом. Благотворительная деятельность отца Иоанна исчислялась миллионами рублей в год, пишет calend.ru.

10 декабря (по новому стилю — 23 декабря) 1908 года отец Иоанн совершил последнюю Литургию, а утром 20 декабря (2 января по новому стилю) тихо предал свой дух Богу. Похоронен в нижнем храме основанного им в декабре 1902 года Иоанновского женского монастыря на реке Карповке в Петербурге.

Прославлен святой праведный Иоанн Кронштадтский Собором 1990 года.