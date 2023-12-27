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В Ленобласти ввели праздник в честь иконы, которая во время войны находилась в Пскове

Законодательное собрание Ленинградской области 23 апреля утвердило законопроект, устанавливающий новый региональный праздник. День памяти Тихвинской иконы Божией Матери был переименован в День явления Тихвинской иконы Божией Матери и получил статус праздничного дня.

Патриарший визит в Санкт-Петербургскую митрополию, литургия в Тихвинском монастыре, июль 2015 года / Фото: patriarchia.ru

Объясняя необходимость таких правок, народные избранники пишут, что благодаря иконе «неоднократно происходили чудеса». А вместо деревянного храма, где она хранилась, в 1515 году построили каменный мужской монастырь. После вокруг него возник «славный город Тихвин», пишет 47news.ru.

Во время фашистской оккупации Тихвина с 8 ноября 1941 года до 9 декабря 1941 года икона была вывезена в Псков, затем в марте 1944 года — в Ригу и Латвию. В 1949 году она оказалась в Америке, в Чикаго. В 2004 году, после 60-летнего отсутствия, Тихвинская икона Божией Матери по завещанию владыки Иоанна вернулась в Россию.