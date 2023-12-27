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В разработке учебника по духовно-нравственной культуре РФ участвует митрополит Тихон

Разработкой учебника для предмета «Духовно-нравственная культура России» занимается Московский педагогический государственный университет, также для этой работы привлечена Русская православная церковь в лице митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова). Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения.

Фото: митрополит Тихон (Шевкунов) / «ВКонтакте»

В ведомстве напомнили, что 1 сентября 2026 года в школах вводится новый учебный предмет «Духовно-нравственная культура России». Его задача - формирование традиционных общечеловеческих ценностей, заложенных в основу всех религий, в том числе на основе примеров жизни великих людей России.

«Учебники по учебному предмету «Духовно-нравственная культура Россия» разрабатываются ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет» с участием Русской православной церкви в лице митрополита Тихона», - говорится в сообщении.

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещен приказ Минпросвещения России, по которому, в частности, с 1 сентября 2025 года предлагается исключить предметную область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (ОДНКР), а также учебный предмет ОДНКР. Их планировали интегрировать в учебный курс «История нашего края». С критикой решения выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, призвавший не допустить исключения из программы 5-7-х классов отдельного преподавания предмета ОДНКР. О возвращении предмета в 5-7-е классы патриарх сообщил на Рождественских образовательных чтениях, его будут вести учителя истории. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов уточнил, что предмет вернется с 1 сентября 2026 года, пишет ТАСС.