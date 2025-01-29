Общество

В предмет о духовно-нравственной культуре РФ добавят изучение подвигов героев СВО

Минпросвещения РФ планирует включить в предмет «Духовно-нравственная культура России (ранее - «Основы духовно-нравственной культуры народов России») изучение подвигов героев Великой Отечественной войны и спецоперации.

Об этом сообщила замдиректора департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения Лариса Бебешко на ХIII Рождественских парламентских встречах в рамках XXХIII Международных Рождественских образовательных чтений, ее слова приводит ТАСС.

«В рамках исполнения поручения президента с 1 сентября 2026 года дети вернутся к изучению предмета "Духовно-нравственная культура России". Минпросвещения считает необходимым учесть предложение Министерства обороны, озвученное на заседании российского комитета "Победа" 15 января 2025 года, об изучении подвигов героев Великой Отечественной войны. При этом предлагаем дополнить список героями - участниками спецоперации и планируем внедрить это предложение в рамках курса совместно с Минобороны», - сказала она.