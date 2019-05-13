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Тур для представителей паломнических служб со всей России состоялся в Псковской области

С 17 по 19 мая в Псковской области состоялся ознакомительный тур для представителей паломнических служб из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Красноярска, Владимира, Гатчины и Мурманска. Организатором тура стала паломническая служба Псковской митрополии «Вольный странник» при поддержке Туристского информационного центра Псковской области.

Участники тура посетили Святые места Псковской Земли: Троицкий Кафедральный собор, где поклонились чудотворным иконам и святым мощам; Покровский комплекс - место явления Пресвятой Богородицы при осаде Пскова в 1581 году; Иоанно-Богословский Крыпецкий монастырь; Спасо - Елеазаровский монастырь; Талабские острова; Свято-Благовещенскую Никандрову пустынь; погост Выбуты и, конечно же, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь.

«Мы собирались для того, чтобы вы увидели, как мы работаем, увидели нашу любовь к Пскову и святыням нашей земли, и эту любовь увезли в своих сердцах и поделились с другими людьми», - отметил организатор, паломническая служба «Вольный странник».