Команда Троицкого собора «Довмонт» одержала победу в летнем турнире по мини-футболу

2 июня, в день памяти святого благоверного князя Довмонта-Тимофея, в спортивно-туристическом комплексе «Раздолье» прошел летний турнир по мини-футболу.
Команда Свято-Троицкого кафедрального собора «Довмонт» одержала победу над непростыми соперниками - гостями из северной столицы («Реал») и любительской командой - «Элпис» (Псков).
Лучшим игроком турнира был признан Вадим Усольцев (команда «Элпис»), лучшим вратарем – Антоний Рехлов (команда «Довмонт»). Звание лучшего бомбардира было присвоено Олегу Степанищеву (команда «Реал» Спб).