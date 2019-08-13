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Миллениалы и монахи: чем уникален опыт «Волонтеров наследия» в Псковской области

12 августа в Печорах стартовала пятая, двухнедельная смена масштабного проекта «Волонтеры наследия» программы «Волонтеры культуры», в рамках которой добровольцы участвуют в восстановлении объектов культурного и исторического наследия региона. Волонтеры проекта ежедневно принимают участие в благоустройстве Печор, Изборской крепости и Псково-Печерского монастыря: очищают территории скверов и парков, красят ограды, приводят в порядок дорожки, ухаживают за клумбами и готовят почву для высадки растений.

Во время культурно-досуговой программы ребята посещают мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, занимаются спортом, принимают участие в экскурсиях и посвящают немало времени общению с монахами древней обители. Как выстраивается диалог миллениалов и служителей Церкви, какие «неудобные» вопросы задает молодежь в беседах со священниками и почему они стремятся вернуться в обитель - об этом и многом другом корреспондент Псковской Ленты Новостей поговорил с одним из кураторов проекта, монахом Анастасием.

Непотерянная молодежь

- Отец Анастасий, проект «Волонтеры наследия» стартовал в июне. Проект крупномасштабный - в него было вложено много сил и времени. Чего ждал монастырь от данного проекта и оправдались ли ожидания на сегодня?

- Монастырь этот проект не просто ждал, а ударно к нему готовился. Началось все с того, что у митрополита Псковского и Порховского Тихона и Министра культуры Владимира Мединского появилась идея объединить волонтеров вокруг сохранения памятников истории и культуры. Псковская область, Печоры как нельзя лучше подошли для волонтерского кампуса: богатая история, древний монастырь, множество федеральных и региональных памятников, живописная природа, замечательная экология, возможность разместить большое количество ребят и оказать им должное гостеприимство.

Этот маленький рай для молодежи вырос не на пустом месте. Все это еще предстояло привести в должный вид, оборудовать и тщательно продумать. Более того, проект пилотный. Ничего подобного здесь раньше не происходило. Нужно было хорошо подготовиться.

В течение четырех месяцев владыка почти каждую неделю собирал совещания с братией и светскими организаторами. Я в них тоже участвовал. Мы прорабатывали все – быт, труд, досуг, отдых, обучение волонтеров, принципы общения с нимибратии и организаторов, готовили трапезную, жилой корпус, получали необходимые лицензии.

От волонтеров монастырь ждал помощи по благоустройству обители и прилегающей территории. Кроме того, проект дает уникальную возможность пообщаться с молодым поколением. С одной стороны, далеко не все 20-30-летние ребята сейчас готовы ехать в монастырь, общаться с церковными людьми. С другой, монахи – это достаточно замкнутое сообщество, некий таинственный мир. Столкновение этих двух миров, наверное, – одна из самых интересных вещей, которая произошла в рамках проекта. Столкновение, конечно, не в смысле какого-то конфликта. Просто эти два мира вдруг оказались в одно время в одном месте и получили возможность узнать друг друга.

Монахи увидели молодежь, увидели, чем она живет. Появление молодых ребят с их энергиейвлили новую струю в размеренное течение жизни монастыря, братья очень быстро полюбили ребят. И у ребят тоже уже появились свои любимчики среди братии. Это и отец Арсений, который работает в саду, и отец Авель, наш иконописец, с которым ребята готовили различные изображения, чтобы расписывать здания в Печорах, и отец Августин, и отец Хрисанф, которые проводят с ними беседы. Ребята открыли для себя много нового в общении с монахами.

- Сейчас очень много ведется споров о поколении миллениалов. Высказывается мнение, что это очередное потерянное поколение, ушедшее в мир виртуальности. Молодые «волонтеры наследия» съехались в Печоры со всей России, вы общаетесь с ними в режиме 24/7 - можно ли их действительно назвать «потерянной» молодежью?

- К нам приехали молодые люди более чем из 65 регионов. Впечатления очень положительные. Наверное, в какой-то степени это обусловлено тем, что сюда едут не простые люди, а волонтеры, то есть те, кто готов тратить свое время и силы на то, чтобы сделать какой-то вклад в общее дело, заняться чем-то созидательным. То есть какой-то предварительный внутренний отбор они уже прошли. Что касается «потерянности»– это излюбленная песня любого взрослого человека. Так во все времена говорили. Я сам из поколения, детство которого пришлось на 90-е годы, нас тоже так называли.

Среди волонтеров очень много ребят 18-19 лет – это поколение Z, они действительно выросли на информационных технологиях. Но я бы не сказал, что у них есть какие-то недостатки по сравнению с предыдущими поколениями. У них гибкий ум, они живо интересуются многими вещами, они задают очень глубокие вопросы, серьезные, мировоззренческие: как справиться с тяжелыми жизненными ситуациями, как построить семью, как устроен мир, в чем смысл жизни, зачем я здесь.

Другое дело – в их окружении часто нет людей, которые могут помочь им, если не найти готовые ответы на эти вопросы, то хотя бы просто вместе с ними порассуждать на эти темы. Ребята здесь имеют возможность вырваться из повседневной суеты, поразмыслить о жизни, поговорить с людьми, которые хранят знания, традиции, жизненный опыт предыдущих поколений, в том числе с монахами, священниками. И многие уходят действительно утешенные. Они с большой благодарностью вспоминают об этих разговорах.

Все по-честному

- Волонтеры всех смен имели возможность прийти на встречи, которые назывались «Неудобные вопросы священнику». Интересно, какие вопросы задавали молодые люди?

- Самые разные. Многих волнует, почему мир так несправедливо устроен, почему в мире есть зло, почему горят леса в Сибири, почему люди друг друга убивают. Спрашивают по поводу Церкви - почему она не всегда соответствует тому образу, о котором так много говорит. У многих ребят есть опыт негативного общения с церковными людьми, со священниками: допустим, бабушка наворчала в храме, священник нерадивый попался, или они видели, что он чем-то грешил. О политике спрашивают. Наши отцы ничуть не смущаются, отвечают на все вопросы. Отец Августин так и говорит волонтерам: «Вы можете задавать мне любые вопросы, я обещаю, что предельно честно на них отвечу. Если не смогу ответить, прямо об этом скажу». За пять недель не было ни одного вопроса, на который бы он не решился ответить.

- Много волонтеров приходит на такие встречи?

- Посещать их можно по желанию. На занятия отца Августина приходит от 30 человек (в смене обычно порядка 150-220 человек, это люди разных религиозных убеждений, принадлежащие к разным конфессиям). Он говорит об основах христианства, ведет «Неудобные вопросы священнику», и рассказывает о религиозных сюжетах в произведениях искусства.

На занятия отца Хрисанфа приходит более 50 человек. Он рассказывает о том, как создать будущую семью, как сделать так, чтобы брак не закончился крахом. Не секрет, что сейчас большое количество браков молодых ребят заканчивается разводами. Лет пять назад мы встречались с однокурсниками и радовались за тех, кто женился или вышел замуж. А сейчас мы обсуждаем, кто из них развелся... Люди не могут даже несколько лет прожить в браке, хотя бывают социально успешными, работают в крупных компаниях, имеют хорошее образование.

Проблема в том, что о том, как создать крепкую семью, никто не рассказывает. И священник – один из немногих людей, кто может об этом что-то полезное поведать. Ребята пользуются возможностью послушать отца Хрисанфа, который очень деликатно рассказывает про семейную психологию. Он регулярно проводит индивидуальные беседы со всеми желающими, дает советы, что делать в той или иной жизненной ситуации. Онмного исповедует людей, работает в кабинете кризисной беременности с женщинами, которые находятся на грани того, чтобы прервать беременность.В этом плане – он настоящий кладезь жизненного опыта.

- С вашей точки зрения, насколько необходим церковным служителям опыт общения с молодыми людьми? Что это дает монастырской братии, вам лично?

- Мне очень интересно общаться с ребятами – у каждого свое мировоззрение, они живые, классные, интересные... Ты же целый мир открываешь, когда общаешься с человеком, который на тебя не похож. Почему я с ними долго стараюсь находиться? Потому что ребята постепенно оттаивают. Сначала они осматриваются – думают, что попали в непонятную среду: паломнический центр, монастырь, монахи... К концу смены уже подходят, говорят: «Отец Анастасий, я пять дней к вам присматривалась, решилась спросить». И в такие моменты, когда они раскрываются, я стараюсь быть рядом, чтобы по возможности им чем-то помочь.

Тут создается какая-то удивительная атмосфера! Например, вечер у костра: сидят рядом девочка-буддистка, мусульманка, крещеная, но разочаровавшаяся в православии, и я, новоиспеченный православный монах, и мы очень мирно, деликатно, никому ничего не навязывая, без всякой агрессии обсуждаем серьезнейшие мировоззренческие вопросы – про веру, про то, как она соотносится с религией, что с человеком происходит после смерти. Просто ребятам не с кем об этом поговорить в обычной жизни.

- Атмосфера действительно необычная, недаром многие говорят о желании вернуться в Печоры в качестве волонтера. Между тем, в форумах очень интенсивно муссируется мысль, что волонтеры - всего лишь бесплатная рабочая сила. Почему, с вашей точки зрения, ребята мечтают продолжить свои волонтерские будни в монастыре, что их здесь держит?

- Работа – это лишь одна сторона вопроса. Волонтеры не могут работать больше 4 часов. И на самом деле, если ты хочешь решить вопросы хозяйственные, вопросы благоустройства – проще нанять бригаду, это обойдется дешевле и меньше усилий надо будет тратить.

Но волонтерство не ограничивается только работой. Ребята приезжают открыть для себяДревней Руси, побывать на святых местах, приобщиться к истории своего Отечества. Волонтеры из Красноярска тратят на дорогу туда-обратно в общей сложности восемь дней, из Забайкалья - десять. И все это только для того, чтобы поработать? Конечно, нет. Они приобщаются к истории, знакомятся с другими регионами, у них появляется представление о том, что собой представляет наша страна, они знакомятся с ребятами со всей России. Здесь, в Печорах, их очень тепло встречают и организаторы, и братия, и ребята откликаются на это тепло благодарностью.

Ритм наших сердец

- Среди волонтеров есть не только молодые, но и пожилые люди (их называют «серебряные волонтеры»). Можно понять, что движет молодежью, отправляющейся за тысячи километров от дома. А какая мотивация у взрослых людей? Что они ищут в волонтерстве?

- Я думаю, что они в этом возрасте остаются вечно молодыми, им не хочется выпадать из социальной жизни, хочется приносить пользу, хочется быть среди молодежи и получать от них запал молодости, юной энергии. Они очень активно трудятся и помогают на всех работах. Когда у нас проходя отчетные концерты, они такие номера выдают, что даже молодые ребята удивляются.

Это либо отдельные люди, которые стараются вести активный образ жизни, либо целые волонтерские группы - как, например, с Краснодарского края. Они участвуют в крупных мероприятиях, вроде Олимпиады в Сочи или ЧМ по футболу, стараются не оставаться в стороне. Это целая категория волонтеров, которая стремится сделать свой вклад в общее дело.

- Какие у них отношения с молодежью?

- На работах они задают тон, показывают молодым, как надо работать. Если часть молодежи через два-три часа устает или начинает отлынивать, то старшее поколение, приученное к труду, показывает им пример. Они очень деликатно относятся к ребятам, дружно с ними живут. Если, допустим, на костре молодые хотят петь свои песни, они не навязывают свой репертуар.

- А что поют молодые и «серебряные» волонтеры?

- Взрослые поют народные, советские, военные песни. Ребята тоже эти песни не забывают и добавляют свое: костровую классику русского рока, попсовые хиты 90-2000-х, что-то появляется из сверхнового, того, что даже я не знаю - типа Максима Коржа или чего-то такого. От костра к костру встраиваешься, учишь.

- У вас даже гимн появился?

- К нам приезжают очень талантливые ребята, они танцуют, поют, сочиняют стихи. Таня Россиева из Пензы написала песню и записала ее на диктофон. Она не ожидала, что песня так всем понравится. Мы ее запостили в нашей группе в ВК и теперь это наш неофициальный гимн - «Ритм наших сердец».

«Волонтеры наследия» начинаются здесь

- По сути дела проект достиг своего экватора. Конечно, основные итоги мы будем подводить в конце сентября, но уже сейчас можно говорить о каких-то очевидных результатах волонтерской программы. Каковы они, с вашей точки зрения?

- Если говорить о результатах в масштабе светского и церковного мира России, то «Волонтеры наследия» стали уникальной площадкой соприкосновения двух миров, которые получили возможность в удобном ненавязчивом формате пообщаться друг с другом. Опыт показывает, что ребята независимо от своего мировоззрения остаются довольны этим общением. Для них оно полно открытий, они уезжают отсюда радостные, согретые, с большим количеством друзей.



Второй момент. Этот проект создает сообщество ребят, которые друг друга знают, любят, они поддерживают общение в соцсетях, в чатах, которые создаются вожатыми в WhatsApp’, и это общение не заканчивается с окончанием смены. Они продолжают переписываться, вспоминают своих вожатых с большой любовью. Так создается большое сообщество друзей со всей России. Это тоже очень важный результат.

В-третьих, как мне кажется, найден необычный воспитательный метод. Волонтеры приобщаются к своей истории, делают свой вклад в культурно-социальное пространство, все это становится для них родным. Ты более плотно врастаешь в ткань жизни своего народа, он для тебя становится своим. Ребята видят людей, которые приезжают из разных регионов и у них в целом вырисовывается какой-то образ страны. Это тоже очень важно.

Другой немаловажный результат: руками ребят и монастырь, и город Печоры, и Изборск стали чище, аккуратнее. Волонтеры благоустраивали, красили, пропалывали сорняки, приводили все в надлежащий вид, чистили монастырскую стену от мха – в общем, делали все, что им под силу и разрешено законодательством. В результате облик многих объектов преобразился.

Наконец, проект очень благотворно влияет и на тех, кто принимает волонтеров – все вокруг проникаются желанием ребят облагородить мир вокруг себя. К волонтерам с удовольствием подключились жители Печор, глава Печорского района. Для печерян приезд такого количества молодежи - большое событие, они очень живо обсуждают наши «фиолетовые» группы, ждут, что на будущий год ребята приедут вновь.

- Насколько велика вероятность того, что их ожидания оправдаются?

- Программа рассчитана на шесть лет, насколько я знаю. Но пока неизвестно, будет ли меняться география проекта. Возможно, Печоры останутся в списке регионов, так как опыт оказался очень успешным.

В любом случае, помощь волонтеров в деле реставрации необходима. Понятное дело, что речь не идет о полноценной реставрации, но под руководством специалистов волонтеры вполне могут помочь законсервировать памятники культуры, остановить их разрушение.И в Псковской области, и по всей России таких памятников – огромное множество.

Совместно с Всероссийским обществом охраны памятников истории и культуры мы проводили для волонтеров мастер-классы по реставрации объектов из дерева, камня, металла. В продолжение этого начинания появилось желание организовать при Патриаршем совете по культуре курсы по реставрации на базе Псковской епархии. Это будет новый проект, который будет иметь значение для всей страны.

Раньше наши мамы и папы ездили студотрядами на картошку и на БАМ и до сих пор вспоминают, как это классно было. А мы вот собрались вокруг нашей истории, памятников и святынь. И, по-моему, получилось здорово. Новых друзей, впечатлений и воспоминаний после проекта у нас с избытком.

Точнее, чем Таня Россиева в своей песне, которую она написала, побывав на первой смене, я не скажу, поэтому просто оставлю ее здесь:

Ритм наших сердец

В одном городе со всей страны

Соберемся я и ты

Чтобы сохранить все, что было до нас -

Нашу память без лишних фраз

Пусть всего неделя, но что с того?

Каждый точно важен – мы как одно,

Мы все часть одной большой страны.

Волонтеры культуры я и ты.

Припев:

«Волонтеры культуры» объединяют нас

И мы снова вместе, мы вместе здесь и сейчас

Когда мы все рядом проблемы все – не беда

Ритм наших сердец объединяет города.

Раз. Открывай глаза утром.

Два. Улыбайся минутам.

Три. Запоминай все моменты.

Ты волонтер – помни об этом.

И мы соберемся снова и снова.

От Калининграда до Владивостока.

Сохраняя память на много лет,

Мы крикнем вновь друг другу «Привет!».