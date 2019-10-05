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Церковь / Партнеры и проекты

Под крыльями голубя: Церковь Успения Пресвятой Богородицы с Пароменья

23.10.2019 20:10|ПсковКомментариев: 0

Осень 1944 года. Псков уже освобожден, но в нем, конечно, не узнать тот светлый и радостный довоенный город, о котором по памяти рассказывал Юрий Павлович Спегальский своей жене, петербурженке Ольге Константиновне Аршакуни. Приехав сюда, они увидели «израненный, опаленный огнем пожарищ» Псков, окруженный стаями черных птиц. Вдвоем целыми днями они бродили по серому городу, возвращаясь к одним и тем же памятникам, всматриваясь в них. Не один раз дорога приводила супругов к церкви Успения Богородицы с Пароменья, во время войны потерявшей главу. Как вспоминала педагог русского языка и литературы З. М. Кочегарова, Спегальский «по камушку перебирал руины церкви, чтоб найти серебряного голубя, венчавшего крест. И нашел-таки!». «Он нашел это великое чудо народного искусства! Он нашел и спас его, чтобы сохранить для людей...», - это уже из воспоминаний Ольги Аршакуни.

Сегодня крест храма Успения с Пароменья, как и встарь, венчает фигурка голубя, правда, несколько видоизмененная. Как и прежде, птица, символизирующая Дух святой, хранит Псков и его жителей. А церковь, стоящая на левом берегу Великой отражением Троицкого собора уже полтысячи лет, продолжает восстанавливаться силами священнослужителей и прихожан. И сегодня она вновь взывает о помощи.

Ценность, не имеющая цены

Каждую неделю в группе храма Успения с Пароменья появляется новость о предстоящем субботнике. То наводят порядок в храме и подклетях звонницы, то убирают мусор вокруг храма и вдоль набережной Великой, то готовят помещения для занятий воскресной школы... Перчатки, маски, мешки для мусора, щетки для чистки стен, швабры, ветошь - все идет в дело. Главная действующая сила - прихожане, простые псковичи, которые не смогли остаться равнодушными к просьбе настоятеля храма, отца Алексия Воронюка, присоединиться к благоустроительным работам.

Но несмотря на старания, проблем у храма много. Отсутствие водоснабжения и централизованного отопления, обогрев при помощи электрических теплых полов и неподъемные счета от энергетиков, регулярные подтопления из-за близости канализационного коллектора, непродуманность ливневки, аварийные деревья... Между тем, это один из древнейших храмов нашего города, имеющий статус объекта культурного наследия России федерального значения. Это ценность, не имеющая цены.

Исследователь псковской истории Александр Окунев рассказывает: первые упоминания о церкви Успения с Пароменья относятся к 1444 году. Долгое время это была единственная приходская церковь на Завеличье - в районе, где храмы преимущественно монастырские.

В 1521 году храм был перестроен в нынешнем виде. Точно сказать, кто возводил храм, нельзя, но принято считать, что в XVI веке в городе работали преимущественно псковские артели. Собственно, храм Успения с Пароменья и считается каноническим псковским храмом, построенным в русле местных традиций. Да и замечательная пятипролетная звонница - явление чисто псковской архитектуры. Так что строили храм, скорее, наши, пскопские!

В течение XVII-XIX веков здание неоднократно перестраивалось, не меняя, впрочем, целостного облика и продолжая оставаться одной из архитектурных доминант Завеличья. Известно, что в конце XVII века в поддержании храма активно участвовали посадские люди Марк и Василий Колягины. В прошлом веке в ходе археологических раскопок в южной части церкви был обнаружен склеп: специалисты предполагают, что это, возможно, склеп семьи Колягиных.

Что касается фигурки голубя, венчающей крест храма, то, скорее всего, он является отголоском новгородских традиций, которые, в свою очередь, восходят к обычаям византийским. Псков, кстати, многое позаимствовал у своего старшего брата Великого Новгорода - даже легенду об отрубании языка и ушей у колокола Николы со Усохи Грозным царем Иваном. На самом деле, скорее всего, местный колокол царя не пугал. Та же история и с легендой о том, что стоять будет Псков, пока голубь венчает храм Успения с Пароменья. Хотя легенда красивая, никто не спорит. К тому же храм Успения с Пароменья был уникален еще и тем, что был единственным приходским храмом Пскова, находившимся за пределами крепостных стен. Так что голубь, возможно, воспринимался как дополнительная сакральная защита этой части города.

Если уж заговорили об уникальности, отметим также, что на данный момент в Пскове лишь на одном храме крест венчается фигуркой голубя - на храме, о котором мы говорим. Хотя, как говорит Александр Окунев, вполне возможно, что голубь «сидел» и на кресте трапезной церкви Евфимия на Снетогорском подворье, которая располагалась в районе пересечения улиц Волкова и Герцена, и на других псковских церквях, менявших свой облик в связи многократными перестройками и пожарами. 

Интересно также, что в большой звоннице храма Успения в зимнее время хранились составные части паромной переправы.

Первозданная «красота»

«Все дышит историей. Удивительная атмосфера сохранилась вокруг этого храма. В непосредственной близости - цивилизация, новые постройки, но, подходя к нему, возникает ощущение, что ты попал в машину времени и оказался в другой эпохе. Внутри очень тихо и спокойно, много великолепных икон»...

«Симпатичный храм, очень неудобный для фотосъемки. Снять нормально можно будет тогда, когда опадет листва»...

«Надо реставрировать и вкладывать средства, которых не хватает. Расположена в живописном месте на берегу Великой у моста. Пропустить невозможно...»

Отзывы туристов - что может быть красноречивее? Не вникая в исторические факты, они носом (и фотоаппаратом) чуют: этот храм - неспроста! Но те немногие путешественники, которые осмеливаются пересечь Ольгинский мост и расширить свои представления о Пскове как городе Крома и Троицы, оказываются на левом берегу Великой, пугающем своей нетронутой, первозданной «красотой».

Работы по благоустройству пока разворачиваются в стороне от храма Успения: рядом с кампусом ПсковГУ и жилым комплексом «Парус» появляются дорожки, клумбы, места отдыха. Но вместе с тем территория потихоньку начинает обрастать современным псковским «бегунком» - заборами, которые мешают визуальному восприятию пространства и свободе передвижения туристов в месте с замечательными видами на Кремль и крепостные стены. Кроме того, все дорожки, как зачарованные, упираются в часовню св.Анастасии, стоящую на пригорке как пригорюнившаяся сирота, забытая женихами, обещавшими ей когда-то принести пару-тройку миллионов на новый наряд. Вид дома Батова в принципе не способен вызвать никаких эмоций, кроме жалости и возмущения.

Шагая от Анастасии к церкви Успения, туристы попадают под мост, заповедную зону обитания псковских бомжей и рыбаков. В типичную для Северо-Запада погоду здесь можно любоваться разве что на изъезженную колесами грузовиков грязь и неопознанные артефакты жизнедеятельности. Идем дальше: остатки фундамента кафе, которое многие принимают за древние руины, асфальт, положенный еще при царе Горохе и запах канализации, усиливающийся осенью и весной.

Никакой цивилизации. Между тем, именно храм Успения и прилегающая к нему территория могли бы стать местом притяжения внимания туристов и обеспечить необходимую инфраструктуру. В одной из подклетей большой звонницы может разместиться русская печь и трапезная, в другой - музейно-выставочное пространство с постоянной и временными экспозициями и площадкой для проведения творческих мастер-классов и просветительских бесед.

В послевоенные годы почти тридцать лет именно здесь располагалась мастерская Всеволода Петровича Смирнова, знаменитого реставратора, сохранившего для потомков Покровскую башню, и автора монументальных памятников - могила Неизвестного солдата в Пскове, щит в Псковском кремле в честь победы А. Невского на Чудском озере, надгробие на могиле Анны Ахматовой. В нижнем этаже была кузница, а верхний этаж представлял собой выставочный зал. Он посещался многими выдающимися деятелями русской и зарубежной культуры - поклонниками творчества В.П.Смирнова. В настоящее время подклети звонницы нуждаются в ремонте и благоустройстве.

За Ольгинской часовней скоро заканчивается асфальт – и начинаются прекрасные открыточные виды на собор. Учитывая, что многие туристы сегодня едут в путешествия именно ради удачных фотокадров, у этой стороны набережной Великой есть ощутимый туристский потенциал. По словам Александра Окунева, интереснейший экскурсионный маршрут, включающий в себя комплекс двора Батова, две часовни и храм Успения, мог бы завершаться у деревянного домика в конце набережной, где раньше располагался Ильинский монастырь: здесь бы и об истории монашеской жизни в Пскове поговорить, и о найденном языческом идоле поговорить...

Город, гости, горожане

Надежда на то, что храм Успения с Пароменья все же обретет достойный вид и заживет полнокровной жизнью, внушает тот факт, что в апреле этого года на сайте госзакупок появился заказ на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию набережной реки Великой от Ольгинского моста до Комсомольской площади в Пскове.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 12 млн 498 тыс. 784 рубля. Источник финансирования - субсидия из областного бюджета на реализацию основного мероприятия «Создание комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Духовные истоки» подпрограммы «Развитие туризма» муниципальной программы «Культура, сохранение культурного наследия и развитие туризма на территории муниципального образования «Город Псков»« в 2019 году.

Подрядчику нужно выполнить необходимые инженерно-геодезические, инженерно-геологические, гидрогеологические, экологические и, в случае необходимости, археологические изыскания в объеме, необходимом для обоснования и принятия решений по проектной документации. В рамках заказа также должна быть разработана градостроительная концепция развития территории с учетом территории под Ольгинским мостом и около Анастасиевской часовни.

Есть о чем помечтать: в техзадании указана необходимость предусмотреть реконструкцию набережной с созданием сквозной пешеходной зоны от Ольгинского моста до Комсомольской площади, с организацией пешеходного и велосипедного движения. На набережной в перспективе появится велопаркинг, а также зоны для активного движения велосипедистов и роллеров в верхней части, пешеходы смогут спокойно передвигаться по дорожкам нижней части набережной, у воды. Участок от Ольгинского моста до створа с улицей Коммунальной будет предназначен для проведения мероприятий, от створа с Коммунальной до Комсомольской площади планируется сделать прогулочно-парковую территорию. Продумано должно быть все, вплоть до проектирования мест сезонной торговли, отдыха, спортивных и игровых площадок, на выходах на набережную с улиц Пароменской, Коммунальной и Интернационального переулка нужно спроектировать рекреационные зоны с площадками для сезонных пунктов питания и общегородских туалетов.

В рамках контракта запланировано и благоустройство территории вокруг церкви Успения с Пароменья и сквера около неё, ремонт смотровой площадки около часовни Святой Равноапостольной Ольги Российской. Обустроена будет и ливневка, отсутствие которой сейчас остро ощущается в районе Четырех углов.

Проект должен быть готов к 1 декабря. Рассмотрение и оценка вторых частей заявок запланированы на 29 мая. Как сообщили нам в Псковской епархии, данный проект позволит решить вопросы благоустройства территории вокруг храма Успения с Пароменья. Реконструкция набережной могла бы быть увязана с работами по сохранению памятника в рамках госпрограммы «Культура», при условии положительной реакции в Министерстве культуры на соответствующую заявку. Формирование заявки - дело долгое и непростое: необходимо собрать массу документов, подготовить задание на проектирование. В случае с храмом Успения эта работа приостановилась из-за смерти настоятеля церкви священника Виталия Скнара, который занимался данным вопросом. Но даже если заявка будет оформлена в ближайшее время, надежды на ее утверждение мало: из 26 заявок, поданных Псковом в прошлом году, одобрено было только две.

Неблагоустроенность набережной левого берега Великой - большая проблема города, претендующего на статус уникальной туристической жемчужины. Но вместе с тем, это полбеды, уверен Александр Окунев. Одна из основных проблем туризма в Пскове сегодня - отсутствие активной просветительской пропаганды. Нужно активно продвигать идею того, что в Пскове, кроме Кремля, есть множество других объектов, которые надо обязательно увидеть.

С этим мнением сложно не согласиться. Серьезная просветительская работа, обновление туристических карт и путеводителей, PR-продвижение уникальных памятников архитектуры Пскова - одна из важных задач, стоящих сегодня перед чиновниками, музейщиками, экскурсоводами, турфирмами, священниками, простыми горожанами.

Может быть, тогда и раскроется гостям Пскова вся его красота - и обаяние храма с парящим над ним голубем, и кажущаяся простота скромных часовен, и монументальность Мстиславской башни, и тайны Гремячей горы, и секреты других уголков древнего города... 

Завтра, 24 октября, - 40 дней со дня смерти протоиерея Виталия Скнара, который два десятка лет был настоятелем храма Успения Божией Матери с Пароменья. В 8.00 в храме начнется заупокойная божественная литургия. После окончания литургии на могиле покойного батюшки состоится панихида. Приглашаются все, кто сможет принять участие в молитве.

Теги: #РПЦ
Источник: Псковская Лента Новостей
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