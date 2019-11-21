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Город, которого нет

Фотографии здесь и далее - Андрей Кокшаров

Древний Псков... Наверное, сегодня ни один житель не отказался бы от возможности перенестись на века в прошлое и увидеть любимый город в былые времена. Каким он был? Чем жили псковичи, за что боролись, во что верили, какие песни пели? Что осталось нам от древнего богатого города сегодня?

Художественной попыткой вернуть столетия и славную историю Пскова стал спектакль, показанный на сцене Псковского драматического театра в минувшую субботу, 7 декабря. Музыкально-литературная композиция, посвященная утраченным псковским храмам, стала и открытием, и откровением, и поводом для дискуссии.

Птица-неясыть

Премьеры спектакля ждали с нетерпением и большим интересом: судя по интервью режиссера и художественного руководителя Псковского драмтеатра Дмитрия Месхиева, зрителя ждал необычный опыт погружения в старину, сопряженный с осмыслением значимости Пскова как духовного оплота православия. «Мы стремимся к тому, чтобы люди узнали о многих вещах. Да, тысячи людей ходят в Пскове мимо засыпанных храмов и даже не предполагают и не знают, что это такое, когда это было, почему их засыпали, - объяснял свой замысел режиссер. - Моя цель и задача всех авторов проекта, - в первую очередь, рассказ об истории. Не небылицы, а именно то, что было на самом деле. Какие храмы были засыпаны в городе во время Северной войны, по каким причинам, когда они были построены, их история в принципе... Как правило, об этом знают только специалисты».

Спектакль стал логическим завершением фестиваля искусств «Псков в истории православия в России», начавшегося в октябре выставкой живописи Елены Черкасовой «Возвращение голубки». В начале ноября в рамках фестиваля открылись две баннерные выставки: первая разместилась на пряслах Кремля и была посвящена храмам, созданным псковскими зодчими в других городах. Другая, на набережной Великой, рассказывала об утраченных церквях Пскова и Псковской области. Выставки вызвали большой интерес у жителей и гостей города: многие открыли для себя новые факты истории, новыми глазами посмотрели на привычные улицы и перекрестки.

Спектакль продолжил и подытожил серию художественных фестивальных проектов, рассказав о засыпанных по приказу императора Петра I псковских храмах: они до сих пор покоятся под покровом земляных насыпей, сохранив древние фрески. Причиной стали фортификационные соображения: в условиях Северной войны Псков, будучи северо-западным форпостом, нуждался в укреплении и защите.

Храмы погибли, но своей жертвенной гибелью спасли Псков. Птица неясыть, эмблема фестиваля, «прилетевшая» и на занавес Большой сцены Пушкинского театра в день премьеры спектакля, - так же спасает своих птенцов, оживляя их кровью своего сердца. Неслучайно именно неясыть часто использовалась в художественном языке православия как символ Христа, своей кровью искупившего человеческие грехи. Есть эта птица, кстати, и на псковских фресках - ее можно увидеть на стенах храма Успения пресвятой Богородицы в Мелетово. А еще фреска «Птица Неясыть» была на столпе разрушенного храма Покрова в Псковском Кремле, сейчас она хранится в Эрмитаже.

Спор, рождающий истину

Рассказ об утраченных псковских храмах был построен как диалог двух специалистов - историка и богослова. Они то дополняли друг друга, то спорили, то вступали в философскую дискуссию: зритель попросту не мог остаться невовлеченным в этот разговор. А значит, тоже - спорил, думал, осмыслял.

В проблемах, которые обсуждались сценическими антагонистами, слышались отзвуки исканий западников и славянофилов, народников и либералов, сторонников «Новой хронологии» и традиционных взглядов, полыхали пожары русской революции и пахло порохом великих сражений прошлого. Быть или не быть России, и если быть - то с кем? Какова роль Петра I в истории нашей страны вообще и Пскова в частности? Каковы корни русского бунта, бессмысленного и беспощадного?

Сухие исторические факты, озвучиваемые историком и богословом, оживали на глазах у зрителей благодаря современным технологиям видеоарта и мэппинга: идет речь о Екатерине I, Борисе Годунове или Сергее Есенине - на сцену проецируются их портреты, рассказывается история о том, как и когда на Руси появился куколь (в 1352 году его подарил новгородскому архиепископу Василию легендарный в православном мире византийский патриарх Филофей) - зритель видит соответствующее изображение и понимает, о чем идет речь. Заходит разговор о монахах-воинах и участия в войнах во имя защиты Отечества - на сцене появляется старое изображение Пересвета и Осляби.

Неудивительно, что говоря о спектакле, часть зрителей высказывала мнение, что его стоит обязательно показывать школьникам: вот где история представлена предельно наглядно! Спектакль об утраченных храмах, поставленный псковским театром, - это действительно урок истории. Но не скучный и формальный, а интересный, динамичный, захватывающий.

Представить воочию, как выглядели утраченные псковские храмы, позволили 3D-инсталляции, которые детально воссоздали архитектурный облик церквей. Каждый из храмов - Николы с гребли, Покрова Богородицы в Довмонтовом городе, святого Иоанна Богослова на подворье Снетогорского монастыря, Богоявления в Бродах и Рождества Христова (также в Довмонтовом городе) - обрел свой голос, заговорив устами актрис Псковского драматического театра.

В их рассказе рождались необычные и неожиданные культурные переклички, укрупняя режиссерский замысел и выводя его на более широкие обобщения, вовлекая другие исторические пласты. Так, рассказ о судьбе псковского храма св.Иоанна Богослова вызывает ассоциацию с другим храмом, посвященным этому святому, - расположенным в селе Стебачеве Владимирской губернии, где настоятелем был священник Василий Цветаев, дед Марины Цветаевой. Знаменитая русская поэтесса и родилась в день Иоанна Богослова, о чем упоминает в стихотворении «Красною кистью Рябина зажглась»...

Очень органично вплелись в художественную ткань спектакля и русские духовные песни в исполнении мужского фольклорного ансамбля «Будимир».

Особенно сильно прозвучала в финале песня «Выходит Господь наш из храма»:

«Скажи нам учитель, последнее слово,

Пока еще с нами живешь.

Скажи нам, Учитель, когда это будет

Когда ты судить нас придешь?»-

«Услышите войны, смятение всюду,

Восстанет народ на народ;

И будут болезни, и глады, и моры,

И братская кровь потечет.

Уменьшится вера, угаснет надежда,

В сердцах охладеет любовь.

И многие люди тогда соблазнятся,

Прольют неповинную кровь».

Псковский зритель воспринял премьеру эмоционально и заинтересованно: если в зале и зажигались огоньки мобильных телефонов - то лишь для того, чтобы сфотографировать происходящее на сцене, а не проверить ленту в Instagram. «Спектакль заставил задуматься, захотелось почитать что-нибудь об истории Пскова», «Понравилось - до мурашек по коже! Особенно духовные песнопения», «Жалко, что я не взяла с собой сына - думаю, его бы заинтересовала эта постановка», «Отличная задумка! Браво режиссеру и актерам» - думается, дирекции театра стоит прислушаться к мнению зрителей, в том числе к мысли о том, что постановка должна занять достойное место в постоянном репертуаре Псковского драматического.

По завершению премьеры своими впечатлениями о спектакле поделился митрополит Псковский и Порховский Тихон. Он отметил, что перед авторами была поставлена необычайно сложная задача - совместить историю и ту художественную образность, без которой спектакль не может получиться.

«Я бы хотел поздравить авторов спектакля с тем, что такое живое соединение достигнуто, - сказал он. - Произошло самое главное: зритель и воспринимает чрезвычайно важную историческую информацию, и в тоже время все облечено в очень сильные и доходчивые образы. Остаётся самое-самое благодарное впечатление».

***

Да, Пскова - того, каким он был, с сотнями церквей и монастырей, с мощеными брусчаткой улицами и зелеными садами, мельницами и палатами, берестяными грамотами и вечевым колоколом - сегодня уже нет. Но именно поэтому так важно сегодня сохранить то, что чудом уцелело. Чтобы город, который ушел в прошлое, имел будущее и оберегался памятью потомков - в живых и поныне храмах и крепостных стенах.

Фестиваль «Псков в истории православия в России» был осуществлен в рамках гранта Министерства культуры РФ, выделенного Псковской области на реализацию проектов в сфере культуры по национальному проекту «Культура» . Исполнителем выставочно-театрального проекта стало общественное молодежное движение «Лига молодежи Псковской области». Партнер проекта - Псковский драматический театр. Поддержку фестивалю оказала Псковская епархия.