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Реставрационные работы на могиле Пушкина в Святогорском монастыре завершатся до 6 июня

В срок до 6 июня планируется завершить работы на могиле Александра Пушкина в Святогорском монастыре. Организации-проектировщику необходимо провести ряд более серьезных исследований, в том числе относительно состояния склепа и скрытых элементов. Этот вопрос обсуждался 16 февраля в научно-культурном центре Пушкинского заповедника на расширенном совещании, инициатором которого стало АНО «Возрождение».



Фото: vladkonst.tourister.ru

Во встрече приняли участие директор музея-заповедника Георгий Василевич, председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик, игумен монастыря - иеромонах Василий, представители проектных организаций, а также искусствоведы и реставраторы.

В рамках совещания сотрудники проектной организации ООО «АРТРУСТ» представили предварительные итоги научно-исследовательских работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Могила Пушкина Александра Сергеевича (1799-1837)», расположенного в Пушкинских Горах, в Святогорском монастыре.

Кроме того, на совещании прорабатывался вопрос по разработке генплана монастыря.

Директор Пушкинского заповедника Георгий Василевич, подводя итог встречи, акцентировал внимание на том, что работы должны быть проведены качественно, поэтапно и без спешки, принимая во внимание результаты предыдущих исследований.