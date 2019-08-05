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Таинство соборования состоится в субботу в главном псковском храме: комментарий священника Троицкого собора

24 августа в 17.00 по многочисленным просьбам прихожан в Серафимовском приделе Свято-Троицкого кафедрального собора будет совершено Таинство Елеосвящения (соборование). Выпускник Санкт-Петербургской духовной академии, кандидат богословия, клирик Троицкого собора отец Антоний Афанасьев рассказал читателям ПЛН о сущности и значимости одного из главных церковных Таинств.

Количество Таинств в разные времена было разным, но в настоящий момент Таинство Елеосвящения (или Соборования) входит в число семи главных Таинств и совершается оно, как правило, в период Великого поста несколько раз. Сейчас в разгаре Успенский пост, и в Троицком соборе решили пойти навстречу просьбам прихожан и провести Соборование.

В чем заключается это Таинство и почему его так называют? Слово «Соборование» - церковнославянское, на русский переводится как «собрание», то, что совершается группой церковнослужителей. Каждое Таинство имеет свое основание в Священном Писании. В послании апостола Иакова написано: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он соделал грехи, простятся ему». Изначально, в самые древние времена практика Соборования проводилась на дому: священник приходил к человеку, который физически не мог прийти в храм и помолиться, впоследствии это Таинство начали совершать и в храме.

Самое главное - то, что во всех молитвах мы обращаемся к Богу и просим прощения и исцеления недугов духовных и телесных. Есть также мнение, что прощаются те грехи, источник которых кроется в несовершенстве духовной жизни. Речь идет о тех грехах, про которые человек забыл. Подчеркнем, что Соборование - это не аналог индульгенции. Перед Соборованием желательно (или, по возможности, после него) прикоснуться к другому таинству - покаяния: прийти на исповедь. А уже после этого - собороваться. Затем - приступить к самому главному Таинству из семи - к Евхаристии, причащению.

Смысл Соборования заключается в том, что мы просим прощения грехов и исцеления тела.

Вроде бы грехи относятся к моральной сфере, а жизнь телесная - некое иное измерение, но Православная Церковь говорит о том, что причиной различных болезней и недугов в жизни человека может являться его духовное несовершенство. Бывает, по грехам болеет человек. Поэтому Церковь просит: Господи, подай оставление грехов человеку, а если грехи простятся человеку - то и болезни телесные могут уйти.

Таинство проходит следующим образом: читаются молитвы на освящение елея - масла (подсолнечного либо оливкового), и затем люди помазываются маслом. Почему именно маслом? Дело в том, что оно раньше, в особенности на ближнем Востоке, считалось одним из основных медикаментов и им часто мазали болеющего человека. Масло освящается, и символически человек помазывается освященным елеем, чтобы исцелиться от болезней телесных и недугов духовных. Помазывание семикратное: в течение Таинства соборования семь раз верующим помазываются лоб, ноздри, щеки, уста, грудь и руки. Священник читает семь отрывков из Священного Писания, семь - из Евангелия и семь Апостольских посланий.

Напоминаем, 24 августа в 17.00 в Серафимовском приделе Свято-Троицкого кафедрального собора будет совершено Таинство Елеосвящения (Соборование). Вход в Серафимовский нижний предел расположен под главной лестницей, ведущей в собор.