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Священники Псковской епархии - о жизни после карантина: Мы чувствовали радость и в пустом храме

В Москве сняли ограничения самоизоляции и снова открыли храмы для прихожан. В разгар эпидемии коронавируса в центре внимания оказалась Псковская епархия. Все меры безопасности, службы на улице, дистанция и главное: отмена епархиальных взносов. «Правмир» поговорил с псковскими священниками о том, как живет епархия сейчас.

«Митрополит Тихон посчитал, что надо ограничить доступ на богослужения. Он решил, что надо ввести строгие ограничения, чтобы никто потом не показывал пальцем на храмы, не обвинял, что в них создали очаг распространения, — объясняет протоиерей Андрей Большанин, настоятель храма Василия Великого (на Горке) в центре Пскова. — Спасибо ему большое, что разрешил доступ в храмы только для служащих, чтобы молитва шла. Он мало того, что отменил налоги, так еще и в первый месяц выдал денежное пособие на каждого священника и немного на причт — сотрудников храма. У меня получилось, что мне отменили взнос и еще такую же сумму дали на причт. Это была большая помощь».

Иерей Георгий Курносов — настоятель в двух храмах. Один из них — Димитрия Солунского — в Пскове. Другой — святителя Николая — в деревне Тайлово, в том же районе, что и Псково-Печерский монастырь. Его вообще освободили от взносов в епархию: из-за малочисленности приходов.

«В Тайлово приход совсем деревенский, и в Пскове только начинается приходская жизнь, — поясняет священник. — Но многие священники говорят [об отмене взносов на время коронавируса], что это было для них большое утешение и подспорье. Потому что это в своем роде уникальная была милость владыки: я общаюсь со священниками в других епархиях, там наоборот, не понижают, а повышают даже. Конечно, все это очень болезненно. А здесь владыка оказал нам большую поддержку».

Митрополит Тихон. Фото здесь и далее - пресс-служба Псковской епархии

В мае священники получили от епархии продуктовые наборы: для взрослых, для детей священников, у кого они есть, и для некоторых прихожан.

«Мы получили на храм целую машину [продуктов], почти с прицепом привезли, — вспоминает протоиерей Сергий Андреев, настоятель храма Архангела Михаила в райцентре Дно. — В продуктовые наборы входили и овощи, и картофель, и лук репчатый, и колбасы, и сыр, и растительное и сливочное масло, и крупы, и детские хорошие большие наборы. Мы и сейчас этими наборами живем», — говорит священник.

«Люди просили, чтобы их впустили»

Храм Василия Великого (на Горке) — один из самых многолюдных приходов в Пскове. В нем служат четыре священника, настоятель — протоиерей Андрей Большанин. Он приехал в Псковскую область из Кемерова. Вспоминает, как из родного города хотел сначала сбежать в монастырь, а потом решил стать священником.

«Евангелие мне отец подарил, потому что я любил читать и читал все подряд. Потом сам уже купил Библию лет в 15. Потом меня заинтересовало, где у нас храм, зашел в него. Там мне дали почитать жития Серафима Саровского и Амвросия Оптинского, прочел, и меня просто потрясло, что есть совсем другая жизнь, — рассказывает протоиерей Андрей Большанин. — Потом прочитал четвертый том «Добротолюбия», потом собрался сбежать в монастырь, но меня настоятель удержал. Стал пономарем, потом поступил в 1993 году в Троице-Сергиеву лавру в семинарию. И на четвертом году обучения меня рукоположили».

Сначала отец Андрей служил в лавре, в семинарии, потом вернулся в Кемерово, в Знаменский собор.

«Жена у меня — псковичка, ей тяжело было к Сибири привыкнуть, и я у владыки Софрония спросил, можно ли мне переехать. И меня принял в свою епархию митрополит Евсевий. Сначала я служил в Троицком соборе, но мне было тяжеловато, хотелось на приход. Я стал проситься, и владыка дал мне этот приход Василия-на-Горке. Это было в 2003 году», — вспоминает он.

Протоиерей Андрей Большанин

Отец Андрей начал служение в Пскове при митрополите Евсевии. Затем Псковскую епархию возглавил митрополит Тихон.

«С ним можно объясниться. Если ты объяснишь свою позицию и покажешь, что ты прав, он спокойно меняет [свою позицию]. Не претендует на то, что он непогрешим и все знает, — говорит он. — Священники обычно сильно переживают, когда митрополит приезжает на приход. Но когда приезжает митрополит Тихон, если у нас все нормально, то я не волнуюсь. Еще когда он служит, в алтаре никто не нервничает. Нет такого, что все стоят напряженные. Что в соборе, что в приходах — все стоят и молятся».

Протоиерей Андрей Большанин говорит, что среди его прихожан много семей с детьми. «До карантина в воскресный день 80–90 только детей могло причащаться. Открываешь царские врата, у тебя под амвоном целый детский сад стоит», — улыбается он.

Но как же оказалось тяжело пережить службы без прихожан во время карантина. «Служить в закрытом храме — это ужасно. Я думаю, что все священники скажут, что если много людей в храме, молиться очень легко. Когда привык, что в храме есть люди и все молятся (потому что молитва — это общее дело), а получилось, что этой поддержки не стало».

Протоиерей Андрей вспоминает, что с началом эпидемии из его храма часть прихожан исчезла сразу, другая — дождалась ограничений и отнеслась к ним с пониманием и абсолютным согласием. Но были и те, кто не понимал, что происходит и почему нельзя прийти в храм.

Храм Василия Великого

«Были люди, которые и роптали. Но я не склонен никого осуждать. Просто им нужно время. Мы в такой ситуации в нашей жизни оказались впервые, — считает протоиерей. — Владыка принял то решение, которое посчитал верным. И я вижу, что у нас все могло быть хуже. Многие люди могли заразиться. Сейчас из священников у нас никто не заболел. Если бы митрополит Тихон не ограничил доступ в Печорский монастырь и другие монастыри, было бы, скорее всего, то же самое, что и в Сергиевом Посаде. Приехали бы москвичи, питерцы».

Псков и Печоры рядом, - отмечает он. В регионе могла бы возникнуть вспышка. «У нас Эстония под боком, Латвия — владыка переживал. Но человек он волевой и в критические моменты принимает волевые решения», — заключает протоиерей Андрей Большанин.

«Как только стало возможным, митрополит Тихон сразу позаботился, чтобы разрешили богослужения на улицах, - говорит священник. - Теперь у нас все желающие приходят, стоят на улице — молятся. У нас много причастников. Раньше, конечно, было в разы больше, но сейчас тоже люди ходят. И я очень рад, что послабления случились. У владыки вся мотивация обоснована заботой о своей епархии — вот и все. Для него важно, чтобы мы выжили и жили».

«Больно сердцу, но мы объединились в молитве»

Иерей Георгий Курносов служит настоятелем храма Димитрия Солунского в городе Пскове и храма святителя Николая в деревне Тайлово. Он мечтал стать священником с тех пор, как в шесть лет встретился с отцом Иоанном Крестьянкиным. Отец Георгий говорит, что именно после этого стал ближе к церкви и другого служения себе уже не представлял.

Иерей Георгий Курносов

После школы он окончил Псковское духовное училище.

«Владыка Евсевий рукоположил меня, когда мне было 20 лет. Я был самым юным священником нашей епархии. Какое-то время служил в соборе, может, месяц, и потом меня сразу отправили в Тайлово. А потом уже ввиду моих послушаний меня владыка Тихон благословил в приход Димитрия Солунского. Там нужно храм восстановить, привести в порядок», — вспоминает он.

Храм в Тайлово иерей Георгий Курносов восстановил и постоянно трудится над его реставрацией. Теперь нужно вернуть к жизни храм Димитрия Солунского, который был значим для псковичей. Когда-то он был храмом, который никогда не закрывал свои двери.

«Жизнь изменилась с того времени, когда я начинал служение в Тайлово в 2009 году. И сегодня начинается новый этап, который требует от нас большей внимательности, образованности, потому что появляются вопросы, на которые нужно уметь отвечать людям. И ввиду сложившейся ситуации люди тоже ждут от нас какой-то поддержки, ответов», — рассуждает отец Георгий.

Одним из таких вызовов стала пандемия коронавируса и ограничения, которые были введены в храмах по всей России. Но благодаря вере это тяжелое время удалось пережить, говорит иерей Георгий Курносов.

Храм в Тайлово

«Когда мы друг за друга молимся, мы соединяемся в молитве. Конечно, тяжело, непросто, больно сердцу. Думаю, что не только моему, но и прихожан. Но с Божьей помощью, молитвами и нашего митрополита стараемся справиться с этим», — говорит он.

«Причащали прихожан на дому и делились радостью»

Протоиерей Сергий Андреев — настоятель храма Архангела Михаила в городе Дно. Он стал священником после того, как посмотрел в детстве фильм «По вере вашей да будет вам» о Сергии Радонежском. По словам отца Сергия, тогда у него родились детские мечты о служении.

«Потом я впервые пришел с мамой в храм в Старой Руссе, и там на меня произвел глубокое впечатление покойный ныне архимандрит Агафангел Догадин. Потом попал в воскресную школу, благословили быть пономарем. Уже в армии принял решение поступать в духовную школу. Я не думал, что стану священником, что меня рукоположат. Но когда демобилизовался, поступил в Псковское духовное училище, потом учился в Троице-Сергиевой лавре. Когда еще в училище был, меня рукоположили сначала в дьякона, потом в иерея. Так вот и служу», — рассказывает он.

Протоиерей Сергий Андреев

В Изборске на день Сергия Радонежского священника рукоположили в сан иерея и назначили вторым священником в храме Архангела Михаила в городе Дно. С 2008 года он служит его настоятелем.

Дно — город железнодорожников. Среди прихожан храма Архангела Михаила есть машинисты, помощники машинистов. К сожалению, их в приходе встретишь редко — они постоянно на работе.

Большинство прихожан — люди 40 лет и старше. Молодежь часто уезжает из Дно, потому что здесь нет учебных заведений, кроме железнодорожного техникума.

«В 2005 году у нас в районе было 13 тысяч жителей, сейчас — где-то 5,5 тысяч. Многие уезжают. Начались оптимизации так называемые, многие жители остались без работы. Даже на железной дороге сокращения были. Люди уезжают на заработки, семьями переезжают. И из прихода у нас много семейных пар уехало, — с грустью отмечает протоиерей Сергий Андреев.

Но в приходе есть воскресная школа, где учится 60 человек. Много молодых людей, есть ребята, которые служат пономарями. Митрополит Тихон помогает протоиерею Сергию Андрееву строить новый приходской дом для воскресной школы. Ученики получили новую аппаратуру: проектор, ноутбук, акустическую систему, мультимедийную доску.

Когда началась пандемия, митрополит Тихон ввел в Псковской области ограничительные меры. Протоиерей Сергий Андреев вспоминает, что воспринял их с пониманием. И пасхальную радость все равно пережил, несмотря на службу без прихожан.

Храм Архангела Михаила в райцентре Дно

«Надо было сберечь паству. Вирус передается от человека к человеку, а храмы плохо проветриваются, возможность заразиться есть. Мы очень ждали, как пройдет Пасха. Переживали. А когда начали служить ночную службу, все равно почувствовали такую радость, будто с прихожанами, хотя был пустой храм: служили только с нашими пономарями и певчими. Радость пасхальная все равно была. На Светлой седмице мы, по благословению владыки, ходили, причащали наших прихожан, пели «Христос Воскресе» — несли праздник людям», — рассказывает он.

Протоиерей Сергий Андреев говорит, что время пролетело быстро — священники причащали пожилых прихожан на дому, служили для них молебны, старались поддержать словом. Сейчас службы с участием прихожан возобновились.

Павел Дмитриев, для www.pravmir.ru