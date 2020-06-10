←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Из первых уст 10.06.2020 19:110 Митрополит Тихон признался, кого считает своим наставником и духовным учителем из светских людей 12.06.2020 19:550 Священники Псковской епархии - о жизни после карантина: Мы чувствовали радость и в пустом храме 10.06.2020 19:110 Митрополит Тихон признался, кого считает своим наставником и духовным учителем из светских людей 06.06.2020 19:200 Руководитель управления проектов Патриаршего совета по культуре поздравил псковичей с днем рождения Пушкина 05.06.2020 08:310 От Самолвы до храма Невского: протоиерей Олег Тэор отмечает 50-летие рукоположения в священники 04.06.2020 21:100 Митрополит Тихон провел онлайн-встречу с выпускниками Сретенской семинарии. ВИДЕО
Церковь / Из первых уст

Священники Псковской епархии - о жизни после карантина: Мы чувствовали радость и в пустом храме

12.06.2020 19:55|ПсковКомментариев: 0

В Москве сняли ограничения самоизоляции и снова открыли храмы для прихожан. В разгар эпидемии коронавируса в центре внимания оказалась Псковская епархия. Все меры безопасности, службы на улице, дистанция и главное: отмена епархиальных взносов. «Правмир» поговорил с псковскими священниками о том, как живет епархия сейчас.

«Митрополит Тихон посчитал, что надо ограничить доступ на богослужения. Он решил, что надо ввести строгие ограничения, чтобы никто потом не показывал пальцем на храмы, не обвинял, что в них создали очаг распространения, — объясняет протоиерей Андрей Большанин, настоятель храма Василия Великого (на Горке) в центре Пскова. — Спасибо ему большое, что разрешил доступ в храмы только для служащих, чтобы молитва шла. Он мало того, что отменил налоги, так еще и в первый месяц выдал денежное пособие на каждого священника и немного на причт — сотрудников храма. У меня получилось, что мне отменили взнос и еще такую же сумму дали на причт. Это была большая помощь».

Иерей Георгий Курносов — настоятель в двух храмах. Один из них — Димитрия Солунского — в Пскове. Другой — святителя Николая — в деревне Тайлово, в том же районе, что и Псково-Печерский монастырь. Его вообще освободили от взносов в епархию: из-за малочисленности приходов.

«В Тайлово приход совсем деревенский, и в Пскове только начинается приходская жизнь, — поясняет священник. — Но многие священники говорят [об отмене взносов на время коронавируса], что это было для них большое утешение и подспорье. Потому что это в своем роде уникальная была милость владыки: я общаюсь со священниками в других епархиях, там наоборот, не понижают, а повышают даже. Конечно, все это очень болезненно. А здесь владыка оказал нам большую поддержку».

Митрополит Тихон. Фото здесь и далее - пресс-служба Псковской епархии

В мае священники получили от епархии продуктовые наборы: для взрослых, для детей священников, у кого они есть, и для некоторых прихожан.

«Мы получили на храм целую машину [продуктов], почти с прицепом привезли, — вспоминает протоиерей Сергий Андреев, настоятель храма Архангела Михаила в райцентре Дно. — В продуктовые наборы входили и овощи, и картофель, и лук репчатый, и колбасы, и сыр, и растительное и сливочное масло, и крупы, и детские хорошие большие наборы. Мы и сейчас этими наборами живем», — говорит священник.

«Люди просили, чтобы их впустили»

Храм Василия Великого (на Горке) — один из самых многолюдных приходов в Пскове. В нем служат четыре священника, настоятель — протоиерей Андрей Большанин. Он приехал в Псковскую область из Кемерова. Вспоминает, как из родного города хотел сначала сбежать в монастырь, а потом решил стать священником.

«Евангелие мне отец подарил, потому что я любил читать и читал все подряд. Потом сам уже купил Библию лет в 15. Потом меня заинтересовало, где у нас храм, зашел в него. Там мне дали почитать жития Серафима Саровского и Амвросия Оптинского, прочел, и меня просто потрясло, что есть совсем другая жизнь, — рассказывает протоиерей Андрей Большанин. — Потом прочитал четвертый том «Добротолюбия», потом собрался сбежать в монастырь, но меня настоятель удержал. Стал пономарем, потом поступил в 1993 году в Троице-Сергиеву лавру в семинарию. И на четвертом году обучения меня рукоположили».

Сначала отец Андрей служил в лавре, в семинарии, потом вернулся в Кемерово, в Знаменский собор.

«Жена у меня — псковичка, ей тяжело было к Сибири привыкнуть, и я у владыки Софрония спросил, можно ли мне переехать. И меня принял в свою епархию митрополит Евсевий. Сначала я служил в Троицком соборе, но мне было тяжеловато, хотелось на приход. Я стал проситься, и владыка дал мне этот приход Василия-на-Горке. Это было в 2003 году», — вспоминает он.

Протоиерей Андрей Большанин

Отец Андрей начал служение в Пскове при митрополите Евсевии. Затем Псковскую епархию возглавил митрополит Тихон.

«С ним можно объясниться. Если ты объяснишь свою позицию и покажешь, что ты прав, он спокойно меняет [свою позицию]. Не претендует на то, что он непогрешим и все знает, — говорит он. — Священники обычно сильно переживают, когда митрополит приезжает на приход. Но когда приезжает митрополит Тихон, если у нас все нормально, то я не волнуюсь. Еще когда он служит, в алтаре никто не нервничает. Нет такого, что все стоят напряженные. Что в соборе, что в приходах — все стоят и молятся».

Протоиерей Андрей Большанин говорит, что среди его прихожан много семей с детьми. «До карантина в воскресный день 80–90 только детей могло причащаться. Открываешь царские врата, у тебя под амвоном целый детский сад стоит», — улыбается он.

Но как же оказалось тяжело пережить службы без прихожан во время карантина. «Служить в закрытом храме — это ужасно. Я думаю, что все священники скажут, что если много людей в храме, молиться очень легко. Когда привык, что в храме есть люди и все молятся (потому что молитва — это общее дело), а получилось, что этой поддержки не стало».

Протоиерей Андрей вспоминает, что с началом эпидемии из его храма часть прихожан исчезла сразу, другая — дождалась ограничений и отнеслась к ним с пониманием и абсолютным согласием. Но были и те, кто не понимал, что происходит и почему нельзя прийти в храм.

Храм Василия Великого

«Были люди, которые и роптали. Но я не склонен никого осуждать. Просто им нужно время. Мы в такой ситуации в нашей жизни оказались впервые, — считает протоиерей. — Владыка принял то решение, которое посчитал верным. И я вижу, что у нас все могло быть хуже. Многие люди могли заразиться. Сейчас из священников у нас никто не заболел. Если бы митрополит Тихон не ограничил доступ в Печорский монастырь и другие монастыри, было бы, скорее всего, то же самое, что и в Сергиевом Посаде. Приехали бы москвичи, питерцы».

Псков и Печоры рядом, - отмечает он. В регионе могла бы возникнуть вспышка. «У нас Эстония под боком, Латвия — владыка переживал. Но человек он волевой и в критические моменты принимает волевые решения», — заключает протоиерей Андрей Большанин.

«Как только стало возможным, митрополит Тихон сразу позаботился, чтобы разрешили богослужения на улицах, - говорит священник. - Теперь у нас все желающие приходят, стоят на улице — молятся. У нас много причастников. Раньше, конечно, было в разы больше, но сейчас тоже люди ходят. И я очень рад, что послабления случились. У владыки вся мотивация обоснована заботой о своей епархии — вот и все. Для него важно, чтобы мы выжили и жили».

«Больно сердцу, но мы объединились в молитве»

Иерей Георгий Курносов служит настоятелем храма Димитрия Солунского в городе Пскове и храма святителя Николая в деревне Тайлово. Он мечтал стать священником с тех пор, как в шесть лет встретился с отцом Иоанном Крестьянкиным. Отец Георгий говорит, что именно после этого стал ближе к церкви и другого служения себе уже не представлял.

Иерей Георгий Курносов

После школы он окончил Псковское духовное училище.

«Владыка Евсевий рукоположил меня, когда мне было 20 лет. Я был самым юным священником нашей епархии. Какое-то время служил в соборе, может, месяц, и потом меня сразу отправили в Тайлово. А потом уже ввиду моих послушаний меня владыка Тихон благословил в приход Димитрия Солунского. Там нужно храм восстановить, привести в порядок», — вспоминает он.

Храм в Тайлово иерей Георгий Курносов восстановил и постоянно трудится над его реставрацией. Теперь нужно вернуть к жизни храм Димитрия Солунского, который был значим для псковичей. Когда-то он был храмом, который никогда не закрывал свои двери.

«Жизнь изменилась с того времени, когда я начинал служение в Тайлово в 2009 году. И сегодня начинается новый этап, который требует от нас большей внимательности, образованности, потому что появляются вопросы, на которые нужно уметь отвечать людям. И ввиду сложившейся ситуации люди тоже ждут от нас какой-то поддержки, ответов», — рассуждает отец Георгий.

Одним из таких вызовов стала пандемия коронавируса и ограничения, которые были введены в храмах по всей России. Но благодаря вере это тяжелое время удалось пережить, говорит иерей Георгий Курносов.

Храм в Тайлово

«Когда мы друг за друга молимся, мы соединяемся в молитве. Конечно, тяжело, непросто, больно сердцу. Думаю, что не только моему, но и прихожан. Но с Божьей помощью, молитвами и нашего митрополита стараемся справиться с этим», — говорит он.

«Причащали прихожан на дому и делились радостью»

Протоиерей Сергий Андреев — настоятель храма Архангела Михаила в городе Дно. Он стал священником после того, как посмотрел в детстве фильм «По вере вашей да будет вам» о Сергии Радонежском. По словам отца Сергия, тогда у него родились детские мечты о служении.

«Потом я впервые пришел с мамой в храм в Старой Руссе, и там на меня произвел глубокое впечатление покойный ныне архимандрит Агафангел Догадин. Потом попал в воскресную школу, благословили быть пономарем. Уже в армии принял решение поступать в духовную школу. Я не думал, что стану священником, что меня рукоположат. Но когда демобилизовался, поступил в Псковское духовное училище, потом учился в Троице-Сергиевой лавре. Когда еще в училище был, меня рукоположили сначала в дьякона, потом в иерея. Так вот и служу», — рассказывает он.

Протоиерей Сергий Андреев

В Изборске на день Сергия Радонежского священника рукоположили в сан иерея и назначили вторым священником в храме Архангела Михаила в городе Дно. С 2008 года он служит его настоятелем.

Дно — город железнодорожников. Среди прихожан храма Архангела Михаила есть машинисты, помощники машинистов. К сожалению, их в приходе встретишь редко — они постоянно на работе.

Большинство прихожан — люди 40 лет и старше. Молодежь часто уезжает из Дно, потому что здесь нет учебных заведений, кроме железнодорожного техникума.

«В 2005 году у нас в районе было 13 тысяч жителей, сейчас — где-то 5,5 тысяч. Многие уезжают. Начались оптимизации так называемые, многие жители остались без работы. Даже на железной дороге сокращения были. Люди уезжают на заработки, семьями переезжают. И из прихода у нас много семейных пар уехало, — с грустью отмечает протоиерей Сергий Андреев.

Но в приходе есть воскресная школа, где учится 60 человек. Много молодых людей, есть ребята, которые служат пономарями. Митрополит Тихон помогает протоиерею Сергию Андрееву строить новый приходской дом для воскресной школы. Ученики получили новую аппаратуру: проектор, ноутбук, акустическую систему, мультимедийную доску.

Когда началась пандемия, митрополит Тихон ввел в Псковской области ограничительные меры. Протоиерей Сергий Андреев вспоминает, что воспринял их с пониманием. И пасхальную радость все равно пережил, несмотря на службу без прихожан.

Храм Архангела Михаила в райцентре Дно

«Надо было сберечь паству. Вирус передается от человека к человеку, а храмы плохо проветриваются, возможность заразиться есть. Мы очень ждали, как пройдет Пасха. Переживали. А когда начали служить ночную службу, все равно почувствовали такую радость, будто с прихожанами, хотя был пустой храм: служили только с нашими пономарями и певчими. Радость пасхальная все равно была. На Светлой седмице мы, по благословению владыки, ходили, причащали наших прихожан, пели «Христос Воскресе» — несли праздник людям», — рассказывает он.

Протоиерей Сергий Андреев говорит, что время пролетело быстро — священники причащали пожилых прихожан на дому, служили для них молебны, старались поддержать словом. Сейчас службы с участием прихожан возобновились.

Павел Дмитриев, для www.pravmir.ru

Теги: #Псковская епархия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
12.06.2020, 19:550 Священники Псковской епархии - о жизни после карантина: Мы чувствовали радость и в пустом храме 12.06.2020, 12:000 Митрополит Тихон присоединился к Всероссийской онлайн-акции, прочитав отрывок из книги Михаила Шолохова. ВИДЕО 11.06.2020, 19:050 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 11.06.2020, 14:391 Онлайн-концерт российских рок-звезд и псковской молодежи пройдет «В окрестностях Изборска»
10.06.2020, 20:081 Композиция митрополита Псковского и Порховского Тихона «Метаморфозы», посвященная жизненному пути поэта. ВИДЕО 10.06.2020, 19:110 Митрополит Тихон признался, кого считает своим наставником и духовным учителем из светских людей 10.06.2020, 17:340 Псковичей приглашают на онлайн-лекцию «Экспедиция Ледового побоища» 10.06.2020, 16:590 Братья наши меньшие в Псково-Печерском монастыре. ФОТО и ВИДЕО
08.06.2020, 14:090 Задать неудобные вопросы священнику приглашают псковичей 08.06.2020, 13:090 Видеовстречу с протоиереем Олегом Тэором организует подворье Псково-Печерского монастыря 07.06.2020, 17:160 Праздник жизни: как прошла Троица в Довмонтовом городе Псковского Кремля 07.06.2020, 14:510 Праздник Святой Троицы отметили псковичи. ФОТО
07.06.2020, 12:520 Литургия состоялась в праздник Святой Троицы в Довмонтовом городе. ВИДЕО 07.06.2020, 10:441 Троица: псковский канон 07.06.2020, 09:570 Видеотрансляция божественной литургии в день Святой Троицы из Довмонтова города 07.06.2020, 09:260 Православные христиане отмечают Троицу
06.06.2020, 19:500 Великий поэт о великой Книге: Ко дню рождения А. С. Пушкина 06.06.2020, 19:200 Руководитель управления проектов Патриаршего совета по культуре поздравил псковичей с днем рождения Пушкина 06.06.2020, 19:090 Богослужение на фундаментах древних храмов Довмонтова города пройдет в Пскове в Троицу 06.06.2020, 17:591 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение накануне Дня Святой Троицы
06.06.2020, 14:050 10 книг этого лета от издательства «Вольный странник» Псково-Печерского монастыря 06.06.2020, 12:200 В честь праздника Святой Троицы издательство Псково-Печерского монастыря объявило 20%-ную скидку на все книги 06.06.2020, 09:550 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Троицкая Родительская суббота. Божественная Литургия 06.06.2020, 08:050 Троицкая родительская суббота: традиции и смысл
05.06.2020, 17:580 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Вечернее богослужение с Парастасом 05.06.2020, 13:320 Композицию митрополита Тихона «Метаморфозы» покажут онлайн 6 июня 05.06.2020, 13:260 Духовный путь псковского «дивизионного батюшки». ФОТО 05.06.2020, 08:310 От Самолвы до храма Невского: протоиерей Олег Тэор отмечает 50-летие рукоположения в священники
04.06.2020, 21:100 Митрополит Тихон провел онлайн-встречу с выпускниками Сретенской семинарии. ВИДЕО 04.06.2020, 12:3110 Стало известно имя домашнего питомца митрополита Тихона 02.06.2020, 17:140 В издательстве Псково-Печерского монастыря вышли новые книги 02.06.2020, 10:411 День памяти псковского князя Довмонта отмечают сегодня православные
02.06.2020, 09:580 Псковских подростков приглашают к участию в конкурсе «Наследие святого благоверного князя Александра Невского» 01.06.2020, 22:570 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 01.06.2020, 16:001 Как псковские святые русский город на Амуре защитили, расскажут на Александро-Невских беседах 31.05.2020, 09:530 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия. Неделя 7-я по Пасхе
30.05.2020, 17:580 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение в Неделю 7-ю по Пасхе 29.05.2020, 18:150 Думать не о себе, а о ребенке: Русская Классическая гимназия в Пскове объявила набор учеников в 1 и 2 классы 28.05.2020, 09:450 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Вознесение Господне. Божественная литургия 28.05.2020, 08:320 Православные христиане отмечают Вознесение Господне
27.05.2020, 17:000 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Вознесение Господне. Всенощное бдение 27.05.2020, 13:090 Псковичам - о Пскове: участники Александро-Невских бесед поделились впечатлениями от встреч и онлайн-лекций 27.05.2020, 10:000 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Отдание Пасхи. Божественная литургия пасхальным чином 27.05.2020, 08:530 Знаменитым выпускникам Псковской Губернской гимназии посвятят онлайн-встречу «Вечеров на Печерском подворье»
26.05.2020, 20:531 Посещение Троицкого собора Псковского Кремля разрешили псковичам 26.05.2020, 20:500 Электронная звонница появится в храме Успения с Пароменья только после согласования проекта митрополитом и комитетом по охране памятников 26.05.2020, 17:010 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Вечернее богослужение Пасхальным чином 25.05.2020, 08:440 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ
24.05.2020, 09:550 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом 23.05.2020, 18:420 Митрополит Тихон поделился своим видением проблемы Апокалипсиса. ВИДЕО 23.05.2020, 18:000 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение в Неделю 6-ю по Пасхе, о слепом 22.05.2020, 18:550 Никола Вешний: служба под солнцем
22.05.2020, 09:450 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия. День памяти святителя Николая Чудотворца 22.05.2020, 09:180 В первый день возобновления богослужений на прихрамовой территории в Псково-Печерском монастыре причастилось до 80 верующих 21.05.2020, 19:040 Тихвинской иконе Божией матери будет посвящена следующая онлайн-встреча «Вечеров на Печерском Подворье» 21.05.2020, 18:010 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение. День памяти святителя и Чудотворца Николая
21.05.2020, 10:000 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия. День памяти Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова 20.05.2020, 19:290 О ранней истории Пскова расскажут на очередных Александро-Невских беседах 20.05.2020, 18:030 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение. День памяти Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова 20.05.2020, 17:050 Добрый и грозный: 20 мая Псково-Печерский монастырь вспоминает наместника архиепископа Гавриила (Стеблюченко)
18.05.2020, 22:150 Как стать музыкантом-волонтером: проект молодежного центра «Троицкий» привезет песни и стихи в псковскую провинцию 18.05.2020, 12:440 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ 17.05.2020, 17:410 Жители смогут посещать храмы Псковской епархии во внебогослужебное время с 25 мая 17.05.2020, 09:580 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Божественная литургия в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне
17.05.2020, 09:430 Каковы результаты генетической экспертизы останков царской семьи - ответ на вопрос псковича в проекте «ПЛН-Церковь» 16.05.2020, 23:120 Митрополит Тихон возглавит рабочую группу по разработке внутреннего наполнения исторического парка в Пскове 16.05.2020, 18:010 Видеотрансляция из Псково-Печерского монастыря: Всенощное бдение в Неделю 5-ю по Пасхе, о самаряныне 16.05.2020, 17:320 Митрополит Тихон рассказал о книжных новинках издательства Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО
15.05.2020, 17:420 Оксана Федорова рассказала о любимых книгах издательства Псково-Печерского монастыря 14.05.2020, 21:580 Богослужения с участием мирян возобновляются в Псковской епархии с 21 мая 14.05.2020, 12:430 Митрополит Тихон процитировал Булгакова и напомнил о необходимости информационной гигиены 14.05.2020, 11:242 Митрополит Тихон: Два года на Псковской земле
13.05.2020, 17:140 Праздник воды: Преполовение пятидесятницы 12.05.2020, 19:100 Онлайн-лекцию о Довмонте Псковском организует Подворье Псково-Печерского монастыря 12.05.2020, 18:592 Присоединиться к лекции о псковском храме, засыпанном Петром I, приглашают псковичей 11.05.2020, 22:410 Прямые трансляции богослужений из Псково-Печерского монастыря. РАСПИСАНИЕ
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru