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«Совершенная простота»: как псковский крестьянин стал святым

1 апреля в Псково-Печерском монастыре будут вспоминать обретение честных мощей преподобного Симеона (Желнина) и прославление его в лике святых, которое состоялось в 2003 году.

В связи с особенностями великопостных богослужений в этом году праздник перенесен на 31 марта. Именно в этот день в Сретенский храм, где сейчас покоятся мощи святого, который еще полстолетия жил среди нас, придут поклониться все, для кого он стал великим примером смирения, любви, прозорливости и молитвенности, которые удивительным гармоничным образом сочетались с хозяйственностью и трудолюбием. «Праведники во веки живут»: подтверждение тому - живые воспоминания очевидцев, наших современников.

Судьба человека

Родился старец Симеон (в миру - Василий Иванович Желнин) 1 марта 1869 года в деревне Яковлевской Островского уезда Псковской губернии в глубоко верующей крестьянской семье. Вскоре был крещен в погосте Вехново и во святом крещении назван Василием. Самым ярким впечатлением детства стало знакомство с житием преподобного Серафима Саровского - чудотворца. Это и определило дальнейшую судьбу мальчика.

Его глубокое желание богоугодной жизни привело его в Псково-Печерский монастырь: в 1896 году он поступил сюда послушником. Сразу проявил свой добрый нрав, природную сметку и хозяйственность, а главное, истовую любовь к молитве, и уже спустя четыре года его постригли в монахи с принятием нового имени Вассиан. Вскоре, в 1901 году, его рукоположили в сан иеродиакона, а в 1903-м он стал иеромонахом. Путь иночества еще в детстве был предсказан ему известным своею прозорливостью отцом Корнилием, который часто навещал благочестивую семью Желниных. «Будешь ты монахом, будешь старец великий», - говорил он отроку Василию, и оказался прав.

В обители отец Вассиан нес многочисленные хозяйственные послушания: был ламповщиком, следил за освещением обители, столярничал, работал в саду и на пчельнике. Не раз его переводили на службу и в другие обители Псковской земли: в 1910 году - в древнюю Рождество-Богородицкую Снетогорскую обитель в Пскове для приведения в необходимый порядок монастырского хозяйства, в 1915 году - в Мустыщево (погост Коношин) в 25 километрах от монастыря в сторону Латвии для устройства монастырского имения. Здесь он к 1921 году выстроил скит с храмом во имя святого Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, а также церковный дом, хозяйственные постройки, сараи, скотный двор, ряд различных рабочих помещений и братский корпус, в котором тогда поселилось около двадцати монашествующих.

После этого, вернувшись в Псково-Печерскую обитель, отец Вассиан принял твердое решение - принять схиму. Это случилось 3 февраля 1927 года - тогда он был удостоен схимнического пострига с присвоением ему нового имени Симеон - в честь святого Симеона Богоприимца. Настоятель обители привел его в убогую, сырую, темную келью, по сути дела пещеру, ископанную в горе рядом с Успенским храмом, и сказал: «Вот тебе келья, здесь и умрешь». Таким образом старец выбрал путь не хозяйственной деятельности, а молитвенного подвига. К этому времени его возраст уже приближался к шестидесяти годам.

Преподобный Симеон был великим молитвенником, неизменно повторял: «Если читать Иисусову молитву, то никогда не упадешь», - и за великую любовь к Богу и смирение к людям, ему открылись редкие дарования - дар врачевания душ, прозорливости и исцеления душевных и телесных недугов. Об этом сохранились многие письменные свидетельства людей, получивших чудесные исцеления по молитвам старца.

Чудеса случались и в годы войны - в 1944 году, когда немцы, готовясь к отступлению, потребовали от монастырского начальства согласия на эвакуацию всех насельников обители в Германию, именно отец Симеон вместе с иеромонахами Анатолием, Аркадием, Исаакнем, Серафимом и иеродиаконом Ионой отстояли молитвой святую обитель.

Уже после войны старец Симеон продолжал жить в своей полуподземной келье. «Жил он просто, - вспоминал один из старейших насельников обители архимандрит Феофан. - Как войдешь в келью - прямо окно; по сторонам от него висели кресты; справа - койка, стол - слева, иконы - и в правом, и в левом углах. У кровати было вделано железное кольцо, за которое старец, когда стал слаб, цеплялся своей клюкой, чтобы подняться самому с постели. Никого не беспокоил. Добрый и скромный был старец».

По откровению от Господа он ждал смерти 2 (15) января 1960 года - в день преподобного Серафима, Саровского чудотворца, но, по послушанию отцу наместнику Алипию (Воронову), умер 5 (18) января. Гроб с честными мощами старца был поставлен в Богом зданных пещерах монастыря на месте, указанном им еще при жизни.

Учитывая огромное количество чудесных исцелений и помощи по молитвам к иеросхимонаху Симеону, которые были собраны также после его смерти, Синодальная комиссия по канонизации святых РПЦ в 2003 году приняла решение о прославлении отца Симеона в лике преподобных. И сегодня не иссякают свидетельства о благодатной помощи преподобного Симеона Псково-Печерского ко всем, кто прибегает к его молитвам и заступничеству.

«Точность душевных очей»

Большинство воспоминаний о жизни иеромонаха Симеона относятся к сведениям, полученным уже от его духовных чад, которые на примере своей жизни испытали действие той великой благодати, которая почивала на преподобном. Известно, что старец каждый день служил ранние литургии и был непрестанным делателем Иисусовой молитвы. Газет старец не читал, новости не слушал, но при этом знал все, что происходит в мире. Еще до своей смерти, накануне Карибского кризиса, отец Симеон сказал: «Третьей мировой войны сейчас не будет, будут по холодному сражаться».

Те, кто его знал, вспоминают, что главным качеством старца Симеона была любовь. Он любил не только Бога и людей. Старец любил животных, природу, даже к каждой травинке и цветочку он относился с благоговением. Природа тоже отвечала ему взаимностью. По молитвам иеромонаха хороший урожай можно было собрать даже на очень плохой и не приспособленной к плодоношению почве.

«Всяческой суетой, малостью, неведением и слепотой люди омрачают великий дар жизни, данной им от Бога. А жизнь – это радость, радость, великая радость», – говорил отец Симеон. Он любил и ценил красоту жизни и красоту Богом созданного мира. «В каждом цветочке и листочке я видел самого Господа и мне было радостно жить с Ним», – вспоминал он к концу своей жизни.

Вот какие слова сохранила о преподобном Симеоне схимонахиня Евстафия, насельница Пюхтицкого женского ставропигиального монастыря, - одна из немногих, оставшихся в живых духовных чад старца: «От тети Саши и из разговоров приходящих к ней мы узнали о старце Симеоне и пожелали навестить его. Так состоялась моя первая встреча с батюшкой. Долго беседовал он с нами и не торопился отпускать. Было такое чувство, точно мы всю жизнь знакомы. Он был - совершенная простота!!!... (Есть фотография, на которой) батюшка Симеон среди колосьев стоит. Во времена, когда в Печорах наместником был будущий Патриарх, тогда - архимандрит Пимен, и при монастыре были поля. И вот стоит наш батюшка Симеон на поле среди колосьев, а сам - словно живой спелый колос!»

Своей молитвой старец многих людей спас от самоубийства, от неминуемой гибели. В книге Георгия Малкова «Преподобный Симеон. Истина всегда проста», изданной в 2014 году, приводится множество примеров чудесных исцелений от смертельных болезней по молитвам старца. Так, врачи были очень удивлены исцелением глухонемого отрока, который с точки зрения науки никогда не смог бы ни говорить, ни слышать, потому что родился таковым. Когда его мать с сыном приехала к старцу Симеону в монастырь, он строго посмотрел на нее и спросил: «Не было ли проклятий?» Та ответила, что не помнит. Преподобный благословил каждый день ребенка причащать и приходить к нему в келью для молитвы. После возвращения домой, через несколько дней отрок стал слышать, а потом и говорить. Ранее врачи его признавали умственно неполноценным, но после исцеления он окончил школу с отличием. Подобное чудо случилось и с женщиной, которая 15 лет страдала неизлечимой болезнью глаз.

По своему смирению старец Симеон всячески старался скрыть дар своей необыкновенной прозорливости. «Да совсем я не прозорливец,– с легким смущением и мягкой досадой в голосе говорил он одному из пытливых посетителей монастыря,– великий дар прозрения дает Господь избранным его, а тут просто долголетие мне помогает,– зашел в дом раньше других, вот и порядки его лучше знаю. Приходят ко мне люди с горестями и сомнениями, а взволнованный человек подобен ребенку, он весь на ладони... Случилось с человеком несчастье, вот он и точность душевных очей теряет, впадает либо в уныние, либо в дерзость и ожесточение. А я и мирской круг хорошо знаю, и жизнь прожил долгую, и сам Господней силой огражден от бед и соблазнов, и как же мне в меру малых сил моих не поддержать брата моего, спутника на земной дороге, когда он притомился раньше, чем я...»

В начале было Слово...

Опыт жизни во Христе старцев Псково-Печерской обители, их поучения и наставления – золотой фонд русской духовности. Предлагаем вашему вниманию подборку изречений старца Симеона (Желнина), собранную порталом православие.ру.

«Бог есть Причина моего существования, а не я – причина бытия Бога; не создавать надо Бога, а познать, что ты и все – от Него, Им создано, Им держится и живет».

«Дивный дар Господень – человеческая жизнь! Не купишь ее, не заработаешь. На, человек, приими награду бесценную! Радость, радость, великая радость! Верь в Промышление Божие – сам не сочиняй ничего, живи – как Бог дал и кем ты есть; как можно очищайся от страстей, молись, заповеди соблюдай, кайся».

«Могут быть прощены грехи твои многие, если за тебя будет много молящихся, – делай добро, пока не поздно, люби всех. Не критикуй других, старайся ужиться с ними, иди им навстречу, потерпи их, будь ласков и приветлив, живи для всех, ближнего делай счастливым, смиряйся, промолчи, будь участлив – ради Бога, почтителен».

«Хлеб будешь есть смелее – если потрудился. Труд – заповедь Божия, ты обязан трудиться – усердно, по совести. Плотская жизнь – плыть по течению и любоваться по сторонам; духовная же жизнь – против течения: труд беспрерывный, иначе отнесет куда».

«Проси в молитве у Бога любви. Моли Бога о благодати Святого Духа. Молись – указал бы Бог, что сказать, делать, как поступать. Молись о здоровье, научении. Следует просить у Бога: доброго здравия души и тела, мирной жизни, христианской кончины».

«Все науки и знания суть ничто без науки спасения».

«Плотская жизнь — плыть по течению и любоваться по сторонам; духовная же жизнь — против течения: труд беспрерывный, иначе отнесет куда».

«Чему не помочь, не изменить — нечего о том и беспокоиться (житейские обстоятельства); о грехах беспокойся».

«Помни: с нами будет только то, что определил Господь».

«Верь в Промышление Божие — сам не сочиняй ничего, живи — как Бог дал и кем ты есть; как можно, очищайся от страстей, молись, заповеди соблюдай, кайся».

«Не всё, что можешь, — делай, но только то, что должно; чего не знаешь — не утверждай и не отрицай, а паче вопроси».

«Будь кроток, а не продерзлив, молчалив больше, нежели говорлив».

«Ко всем будь ласков, но ни к кому не будь ласкателен».

«В несчастии — не унывай, в счастии — не расслабевай (земное счастье непостоянно, чередуется с огорчениями)».

«Внимай себе, а не массе народа. Они — как море шумящее. Как перед лицом смерти окажешься один — так и всегда будь сам в себе целиком».

«Ты не знаешь мыслей человека или что он в следующий момент сделает — и не суди о нем, не говори плохого о нем».

«Что рыба в воде — то человек должен быть в Боге».

«Смирение же состоит в том, что человек признаёт себя грешником, не делающим никакого добра перед Богом, смирение — это когда он тщательно соблюдает молчание, когда не усиливается, чтобы кто-либо принял его слова, когда он отвергает собственную волю, воздерживается от лжи, не произносит пустых слов, старшему не противоречит, терпеливо переносит бесчестие и понуждает себя переносить труд и скорби».

«Если борют страсти — в пище воздержись, а если ослабевает тело — пищей подкрепись».

«Мужественно неси свой крест — свой характер».

«Немощи — ко спасению, к смирению (например забывчивость твоя). В настоящий момент спасайся, помни смерть, и грехи, и Бога; по сему всегда трезвись. Говори: слава Богу — за боль, за немощи, за бесхарактерность — видно, так для души лучше, спасительнее. Пусть болит голова, пусть глуп, беспамятен, бесхарактерен — лишь смиряйся; Господь идет навстречу тебе, радуйся».

«Основатель Псково-Печерского старчества ХX века, преисполненная чаша благодати Божией, получивший от Господа плоды выше естественного… Простой псковский крестьянин, сумевший подняться умом и духом до совершенно поразительных высот духовной христианской жизни… Познал Непознаваемое… Видел духовный мир как мы видим мир физический», - так говорил митрополит Псковский и Порховский Тихон о преподобном Симеоне.

Старец Симеон стал последним из числа прославленных в лике псковских святых. По времени, но не по сути: в феврале этого года глава Псковской митрополии объявил о сборе свидетельств для прославления в лике святых архимандрита Иоанна (Крестьянкина). По мнению писателя Валентина Курбатова, это решение, «может быть, самое важное событие в Русской Православной Церкви сегодня, потому что мы собираемся вокруг святых как вокруг настоящих спасителей».

Подготовила Елена Никитина

В подготовке публикации использовались следующие материалы:

1. «Помни: ближе Бога к нам никого нет» Преподобный Симеон (Желнин) о науке спасения https://pravoslavie.ru/89722.html

2. Преподобный Симеон https://www.pskovo-pechersky-monastery.ru/saint/34-prepodobnyj-simeon

3. Жизнь преподобного Симеона Псково-Печерского https://spzh.news/ru/istorija-i-kulytrua/67905-oj-senyka-idet-bojusy-jegozhizny-prepodobnogo-simeona-pskovo-pecherskogo

4. Памяти Преподобного Симеона Псково-Печерского http://pskoviana.ru/istoriya/persony/religioznye-deyateli/3582-simeon-pskovo-pecherskij

5. Воспоминания о преподобном иеросхимонахе Симеоне, написанные схимонахиней Евстафией по благословению настоятельницы Пюхтицого монастыря игумении Варвары (из книги «Старец Симеон Псково-Печерский») https://pechori.ru/podvizhniki/starec-simeon-pskovo-pecherskij/

6. «Держит меня в Своей руке Господь» Изречения псково-печерских старцев Симеона (Желнина), Серафима (Розенберга), Михаила (Питкевича), Агапия (Агапова), Саввы (Остапенко) https://pravoslavie.ru/118322.html

7. Молитвенник за Псковщину https://pln-pskov.ru/church/chpu/405086.html