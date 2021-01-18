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Молитвенник за Псковщину

В пятнадцатую годовщину со дня отшествия ко Господу псково-печерского старца отца Иоанна (Крестьянкина) митрополит Псковский и Порховский Тихон инициировал сбор материалов для канонизации почитаемого батюшки, как часто называют его многочисленные духовные чада и монахи обители.

Прославление в лике святых издревле являло собой итоговый, завершающий акт реального опыта установившейся духовной связи между православным народом и подвижником благочестия. О важности решения митрополита Тихона и о том, каким архимандрит Иоанн (Крестьянкин) остался в памяти псковичей, мы поговорили с представителями духовенства, музейной и культурной среды.

Святой человек

По словам настоятеля храма святителя Николая в Любятове митрофорного протоиерея Владимира Попова, отец Иоанн был достойнейшим человеком, духовником епархии. «Думаю, каждый человек знал его, хоть раз в жизни с ним встречался и у него исповедовался, - говорит он. - Я одобряю это решение митрополита и считаю, совершенно очевидно, что это святой человек, молитвенник за Псковщину. Думаю, это признание того, что есть».

Отец Владимир вспоминает, что отец Иоанн видел человека насквозь, все его плюсы и минусы. «Знаете, о минусах он никогда не говорил, а старался говорить о плюсах человека, - рассказывает священнослужитель. - Поэтому встреча с ним всегда была большой поддержкой в жизни, поворотным пунктом в собственной биографии. Его молитва была всесильной, и она была направлена всегда на то, чтобы расчистить путь к грядущему».

Важной считает инициативу митрополита Тихона и Александр Голышев, и. о. гендиректора Псково-Изборского музея-заповедника. Он неоднократно встречался с отцом Иоанном, но, к сожалению, лично побеседовать с ним ему так и не довелось: старец Иоанн всегда принимал очень обширный круг посетителей.

«Все мы читали книги архимандрита Иоанна Крестьянкина, - делится он своей точкой зрения. - Эти книги, я думаю, у каждого музейного сотрудника, у каждого псковича должны быть. Язык удивительно прост, читатель понимает, что такое добро, вера, надежда - все прочитывается в его книгах. Я очень часто, когда хочу найти какой-то ответ на сложный вопрос, листаю его сборники. Там есть все ответы, причем очень простые, человечные и очень разумные. Все его труды проникнуты добротой».

Тревожное счастье

Необходимостью и счастьем считает начало канонизации старца Иоанна известный псковский прозаик, литературный критик, литературовед, член Союза писателей России и Президентского Совета по культуре Валентин Курбатов.

«Все меньше в России авторитетов. Сегодня слово-местоимение "мы" вычеркнули из словаря - осталось местоимение "я", - объясняет Валентин Яковлевич. - Это торжественное "я" повсюду, оно исключило всех остальных и первенствует. Отец Иоанн - последний из "мы". Он всю свою судьбу, православие свое оплатил лагерем и страданиями. Это выплаканное - так и должно быть наверное, - только тогда православие подлинное. Я с радостью приветствую обсуждение этого вопроса. Разговор об отце Иоанне, может быть, соберет нас всех для чего-то очень дорогого и важного».

Валентин Курбатов с большим теплом вспоминает мгновения встреч и общения с псково-печерским старцем. Как крестил у него российского писателя Владимира Личутина, который, к слову, впервые в современной прозе обратился к теме русского религиозного раскола. Как снимали фильм «Печорский Монастырь. Будни и праздники» и уловили трогательный момент: отец Иоанн читает огласительное слово на Пасху святителя Иоанна Златоуста («Там есть слова: «Смерть! Где твое жало?! Ад! Где твоя победа?! Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны!» - он так замечательно рукой показывал, как демоны пали... И ликовал. Будто парил в воздухе»...).

По мысли Валентина Курбатова, начало сбора материалов для прославления отца Иоанна в лике святых - решение естественное и закономерное, «может быть, самое важное событие в Русской Православной Церкви сегодня, потому что мы собираемся вокруг святых как вокруг настоящих спасителей».

Писатель поясняет свое видение литературными параллелями: «Вчера пришел мне синопсис про Достоевского - собираются снимать фильм о нем в Старой Руссе. Как Александр Сергеевич Пушкин на пороге третьего тысячелетия пришел в свой юбилей, чтобы нас спасать, так Достоевский приходит в этом году, чтобы в самые роковые часы задать нам тревожные вопросы и спасти нас. Так и вопросы канонизации обсуждаются потому, что есть понимание: Отечество стоит на краю чего-то очень тревожного, каких-то вопросов, которые задаются необдуманно, скорее, поспешно и без выстраданности. И святой в этот час приходит и говорит: "Ребята, вы чего? Совсем забегались". И удерживает нас на этом пороге. Я думаю, что это обсуждение сегодня необходимо даже не отцу Иоанну, не православной церкви, а самому народу русскому сегодня. Мы делаем этот выбор, нам выпало это тревожное счастье, нашему поколению - выбрать святого с полным пониманием».

Основа любви

Все, с кем нам удалось побеседовать, говорят о том, что инициатива Псковской епархии в определенной степени уникальна и беспрецедентна. Канонизация - процесс редкий и длительный. Так, за последние десятилетия в лике святых в Псковской епархии были прославлены лишь новомученики (священнослужители, погибшие в годы гонений на церковь в Советском Союзе). В 2003 году был канонизирован иеросхимонах Симеон (Желнин). Его святые мощи покоятся в Сретенском храме монастыря.

Псковщина - край, где с незапамятных времен подвизались достойнейшие люди, почитаемые православными верующими. Неоднократно ставился вопрос о канонизации таких священнослужителей, связанных с нашей землей, как архиепископ Иоанн Тодорский, святитель, захороненный в крипте Троицкого собора. До сих пор он являет прихожанам чудеса исцеления, особенно при головных болях и детских болезнях. Как вспоминает руководитель духовно-нравственного направления Молодёжного центра, член Союза Краеведов России Андрей Таскаев, отец Иоанн Крестьянкин очень его почитал: говорил, что его обязательно надо читать.

«Канонизация - это всегда потрясающее событие для духовной жизни монастыря и всей области и России, - объясняет Андрей. - Мы обретаем еще одного небесного покровителя. Это грандиозно».

Наш собеседник тоже был знаком с отцом Иоанном и говорит, что сохранил о нем очень сердечные воспоминания, радостные, приятные, теплые. «Рядом с ним было хорошо, как с солнышком - сидеть рядом, греться и в лучиках купаться, - рассказал Андрей Таскаев. - Самый главный его урок - любви и всепрощения».

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«Прошу всех, кто может поделиться важными свидетельствами, документами, живыми воспоминаниями направлять их в наш адрес для составления свода свидетельств перед Богом, Церковью и нашей совестью о великом и любимом нами исповеднике, подвижнике, духовнике и старце – архимандрите Иоанне», - с такими словами обратился к православным верующим в минувшее воскресенье митрополит Псковский и Порховский Тихон.

Письма можно отправлять на особо учиненную почту Псково-Печерского монастыря otets_ioann@mail.ru. Пришла пора всем миром потрудиться. «Господь имя-то дал: Иоанн Крестьянкин. А крестьянство было единственной, в общем-то, определяющей народообразующей стихией в нашей истории, - так сказал в заключение разговора с нами Валентин Курбатов. - Мы все из крестьянства. Кто бы откуда ни вышел, но основа России была крестьянская. И отец Иоанн об этом напоминает как раз своим появлением - как будто последнее перед испытательным сроком имя в русской церкви, русской культуре».

Елена Никитина