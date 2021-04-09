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Священник дал совет по выходу из поста без ущерба здоровью

Правильный выход из поста с медицинской точки зрения заключается в умеренном приеме скоромной (непостной) пищи и особенно – мяса, рассказал практикующий врач скорой помощи, иеромонах-реаниматолог Феодорит (Сенчуков).

«С медицинской точки зрения надо не объедаться – вообще никогда, и на Пасху в частности. Мясо можно есть сразу же после пасхальной службы, то есть, никакого запрета на него нет – разрешение на все. Но я бы не рекомендовал сразу есть много мяса», - цитирует иеромонаха Федорита РИА Новости.

По его словам, традиционно на Пасху православные верующие едят, прежде всего, молочные продукты и яйца. «Не потому что мясо каким-то образом грешно, а просто потому, что из поста сразу выходить на мясную пищу сложно. Ну, можно съесть там кусочек какой-нибудь, небольшой, но не объедаться. Особенно с учетом того, что было 50 дней почти без белковой пищи или облегченных белков, сразу переходить на большое количество даже просто белка не очень полезно», - отметил собеседник агентства.

Он уточнил, что сказанное о воздержании относится не только к мясу, но «съев, допустим, много яиц, тоже запросто получишь панкреатит или холецистит». «У нас, к сожалению, такое часто бывает – что люди "дорываются" после поста и начинают съедать по восемь, по 10 яиц подряд, а потом попадают в больницу. Это нехорошо. Надо есть все в меру, с разумением», - заключил священнослужитель.