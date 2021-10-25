←   ПЛН
 
Поиск
Отменить Поиск
ещё Из первых уст 25.10.2021 10:3312 Митрополит Тихон о последствиях коронавируса: Потери будут страшные 09.04.2022 15:050 «Эмму Бовари жалко, несмотря ни на что» – интервью с актрисой псковского театра 01.02.2022 12:453 Представитель РПЦ назвал борьбу с абортами «дыханием жизни в обществе» 25.10.2021 10:3312 Митрополит Тихон о последствиях коронавируса: Потери будут страшные 12.09.2021 16:404 Митрополит Тихон назвал препятствие на пути к патриаршему престолу 02.09.2021 21:2514 Задача на пятерку: псковской православной гимназии - быть
Церковь / Из первых уст

«Эмму Бовари жалко, несмотря ни на что» – интервью с актрисой псковского театра

09.04.2022 15:05|ПсковКомментариев: 0

Эмма – главная героиня нового спектакля Псковского театра драмы, семейной драмы «Бовари» – в своем лихорадочном поиске счастья у одних вызывает эмпатию и жалость, у других – недоумение и раздражение, но чаще зритель испытывает и то, и другое одновременно. Наталья Петрова поразительно и просто мгновенно перевоплощается из мягкой и нежной жены в остервенелую фурию, дружелюбная улыбка сменяется звериным оскалом, а любящий взгляд вдруг становится стеклянным.

О своей сложной героине, о жесткой партитуре роли и большой любви, в которой рождался спектакль «Бовари», рассказала исполнительница роли Эммы Бовари Наталья Петрова.

 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского драмтеатра

Эмма Бовари – живой человек

– Эмма Бовари – противоречивая героиня. Кажется, что она и жертва, и тиран, вызывает и сопереживание, и неприязнь. Как найти баланс в оценке?

– Эмма Бовари – живой человек, и в ней есть все. Как написал мне один зритель: «Эмму жалко, несмотря ни на что». Какие бы поступки человек ни совершал в своей жизни, я верю, что каждым человеком руководит один мотив – желание быть счастливым. Только приемы у всех разные. Да, Эмму иногда заносит. Может быть, это сложно простить, но понять можно.

– Не зря говорят: «Актер – адвокат своей роли»?

– Не в этом дело. Важно, на мой взгляд, не ограничиваться своими представлениями о норме. Не обязательно ставить себя на место другого человека, но стоит хотя бы попробовать понять, почему в нем столько боли. Казалось бы, у Эммы в традиционных представлениях есть все: любящий муж, ребенок – а это не каждому дано, – и при этом она очень несчастна. По этой причине я еще больше ей сочувствую.

– Вы понимаете Эмму Бовари? Почему она несчастна?

– Она изначально была поставлена в такие условия, которые предрешили ее дальнейшую судьбу. Она оставленная родителями девочка, общалась с ограниченным кругом людей в монастыре и просто переполнена романтической литературой, которая и сформировала ее мировоззрение. Этот мотив придуманного мира звучит актуально, болезненно – и тогда, и сейчас. Не даром в психологии есть термин «боваризм» – жизнь человека в вымышленном мире, в иллюзиях. В романе эта тема проходит красной нитью: Эмма совершает ошибки, пребывая в несуществующем мире, и расплачивается за них по максимуму.

И поддаваясь своему чувству, она абсолютно честна. Эмма с головой бросается в отношения, и каждый раз сталкивается с предательством. Она настолько растворяется в любви, что готова на крайние меры – уйти из семьи и бросить все. И этим она пугает мужчин.

Шахматная партия

– Сколько в этой героине вашего, личного, как много в ней не от Флобера, а от Натальи Петровой?

– В спектакле звучит не просто купированный и перемонтированный авторский текст, это наша история, построенная на основе романа. На момент начала работы у нас не было готовой пьесы, и мы разрабатывали материал в ходе репетиций. Мы вспоминали истории из нашей жизни и жизни наших знакомых и, к своему удивлению, находили много общего. Поиск, неудовлетворенность, пытливость, мне кажется, свойственна любому человеку вне временных и гендерных различий. После спектакля мне не раз говорили: «В спектакле есть сцена, точно взятая из моей жизни» или «Я читала этот роман и понимала, что это про меня».

– Кто-то видит в происходящем в доме Бовари нечто очень похожее на существование своей семьи, не зря наш спектакль – семейная драма. То, что зритель узнает себя, страшно?

– Нет. Я думаю, что страшно будет, если человек станет смотреть на это отстраненно. Может быть, мы для того и играем, чтобы зритель увидел что-то знакомое, остановился и задумался. Невозможно изменить только смерть, остальное – в наших руках. Это не страшно, а, скорее, грустно, потому что делается нашими руками.

– Ваша героиня движется по невероятной психологической амплитуде. Насколько эта роль затратна психологически, эмоционально?

– Режиссер меня сразу предупредил, что будет непросто. На репетициях я то и дело обливалась слезами. Пока мы разбирали материал, пока пробовали себя, в каждой сцене были кульминационные всплески. Сейчас в спектакле я стараюсь распределяться на всю дистанцию. Эмма сложная, неоднозначная, противоречивая, и этим она дорога мне. Это большая удача для актера – иметь возможность работать над такой ролью. Она требует от тебя мгновенного переключения из одного состояния в другое: в течение пятиминутной сцены успеваешь рассказать и про любовь, и про ненависть, и про раздражение, и про смирение.

– Какие условия диктует артистам отсутствие предметного мира, условное пространство спектакля?

– У этого спектакля невероятно сложная география и партитура: мы как фигуры на шахматной доске, где разыгрывается партия. Режиссер установил правила игры, которые мы не можем нарушить: мы должны передвигаться по определенной траектории, действия и слова находятся в четком соотношении.

В этом спектакле важна даже фиксация взгляда. Когда мы втроем сидим за столом, мой взгляд направлен в одну точку, и, если мои глаза начнут двигаться, это разрушит сцену.

Несмотря на строгость внешней формы спектакля, это, прежде всего, русский психологический театр, который проповедует режиссер Дмитрий Акриш. Он не дал нам возможности спрятаться за реквизит, хореографию, музыку и оставил только актеров и живые отношения.

Любовь и боль спектакля «Бовари»

– Дмитрий Акриш в одном из интервью сказал, что основные компоненты спектакля «Бовари» – любовь и боль. Что это значит?

– Во-первых, Акришу в принципе интересно в искусстве исследовать любовь и боль. Это две яркие составляющие человеческой жизни, которые вызывают абсолютно искренний, живой интерес.

Во-вторых, его режиссерский метод построен на любви. Дима очень любит свою профессию, репетиции и артистов, с которыми работает. Он относился к нам бережно и очень терпеливо. Мы удивлялись, как быстро летит время и как много энергии, фантазии и чувства юмора у режиссера. Для меня эта работа стала невероятным подарком.

Интервью подготовлено пресс-службой Псковского театра драмы имени А. С. Пушкина

Теги: #театр #спектакль
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
Лента новостей
Последние новости
09.04.2022, 15:050 «Эмму Бовари жалко, несмотря ни на что» – интервью с актрисой псковского театра 07.04.2022, 12:550 Белых голубей в Пскове выпустили в небо в честь Благовещения. ВИДЕО 07.04.2022, 11:260 Михаил Ведерников поздравил православных псковичей с Благовещением 07.04.2022, 07:521 В Пскове в честь Благовещения выпустят в небо белых голубей
06.04.2022, 17:280 Митрополит Тихон: Монастырь никогда не снимал с себя ответственность за Печоры 06.04.2022, 16:385 Псково-Печерский монастырь отказался от идеи строительства подземного храма  05.04.2022, 12:110 Реставрационные работы в Псково-Печерском монастыре планируют начать в 2022 году 04.04.2022, 15:080 Клирик псковского храма получил право носить особый крест
01.04.2022, 13:310 Митрополит Тихон возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре  29.03.2022, 12:080 Семинар «Образ и безобразность» проведут в Пскове 29.03.2022, 08:120 Вторая книга митрополита Тихона выйдет в свет в середине апреля 23.03.2022, 21:301 Церковь Николы Вратаря отреставрируют в Печорах
18.03.2022, 22:031 Псковские священники приглашают молодежь к разговору по душам 18.03.2022, 20:562 Митрополит Тихон принял участие в заседании Высшего церковного совета 14.03.2022, 09:340 День православной книги отмечают в России 14 марта 11.03.2022, 10:500 В Псково-Печерском монастыре отметят 100-летие со дня рождения изгонявшего бесов старца
05.03.2022, 23:440 Митрополит Тихон представил главе Минкульта проект паломнического центра княгини Ольги 05.03.2022, 17:030 Митрополит Тихон возглавит литургию в Троицком соборе в Пскове 6 марта 02.03.2022, 14:050 Православных приглашают в Псково-Печерский монастырь в дни Великого поста 28.02.2022, 15:330 Петербуржцы исполнили романсы в Псково-Печерском монастыре
25.02.2022, 17:052 Литургию в честь преподобномученика Корнилия проведут в Псково-Печерском монастыре 25.02.2022, 15:380 Школьница из Пскова отправится на финал конкурса «Лето Господне» в Москву 25.02.2022, 14:350 В народный хор Троицкого собора приглашают псковичей всех возрастов 20.02.2022, 17:202 Помолиться о помощи в сохранении от всякого зла приглашают псковичей
17.02.2022, 11:155 Трапезную планируют сделать в звоннице Псково-Печерского монастыря 16.02.2022, 14:450 Отправить посылку для белок Псково-Печерского монастыря предлагают псковичам 16.02.2022, 11:140 Еще несколько керамид нашли в пещерах Псково-Печерского монастыря. ВИДЕО 14.02.2022, 22:300 В Пскове скончалась одна из первых выпускниц духовного училища
12.02.2022, 14:500 Издательство Псково-Печерского монастыря приглашает к участию в литературном конкурсе 07.02.2022, 11:131 Псковичи могут стать дипломированными звонарями 06.02.2022, 11:442 Православные верующие отмечают память блаженной Ксении Петербургской 6 февраля 04.02.2022, 11:2410 В РПЦ предложили вернуться к юлианскому календарю
02.02.2022, 13:310 Паломническая группа из Петербурга посетила великолукский музей 01.02.2022, 12:453 Представитель РПЦ назвал борьбу с абортами «дыханием жизни в обществе» 31.01.2022, 22:150 В Надвратном корпусе Псково-Печерского монастыря выполнили основные демонтажные работы 25.01.2022, 11:360 «Духовный путь земли Великолукской» обсудят на православных чтениях 4 февраля
25.01.2022, 10:270 Завершена реставрация оклада главной иконы Святогорского монастыря 21.01.2022, 21:030 Помещения великолукской инфекционки освятили на Крещенской неделе 21.01.2022, 15:000 Возможность подсветки керамид в пещерах Псково-Печерского монастыря обсуждают эксперты 18.01.2022, 20:230 В праздник Крещения храм Александра Невского в Пскове будет открыт круглосуточно
18.01.2022, 12:000 В Пскове приступили к реставрации двух объектов бывшего монастырского подворья 18.01.2022, 11:293 Крещенский сочельник отмечают православные 07.01.2022, 22:302 Веселыми гуляниями отметили Рождество на Гремячей горе. ФОТО 07.01.2022, 18:212 Глава Пскова посетила рождественскую литургию в Любятовской церкви
07.01.2022, 16:403 Патриарх Кирилл рассказал, как его жизнь изменил визит в Псково-Печерский монастырь 07.01.2022, 10:071 Рождество Христово отмечают православные псковичи 06.01.2022, 17:252 Опубликовано рождественское послание митрополита Тихона 03.01.2022, 22:540 Рождественские богослужения в Троицком соборе Пскова возглавит митрополит Тихон
02.01.2022, 20:440 Рождественский концерт проведут в доме причта при храме святых Жен-Мироносиц в Пскове 30.12.2021, 12:252 Колокольню Троицкого собора в Пскове приняли после первой очереди реставрационных работ 30.12.2021, 11:160 Ход реставрационных работ в Снетогорском монастыре оценил губернатор. ФОТО 21.12.2021, 18:201 Семинар по духовной безопасности пройдет в Пскове 24 декабря
20.12.2021, 22:002 Лазерное сканирование керамид началось в пещерах Псково-Печерского монастыря 17.12.2021, 07:351 Церковь Николы со Усохи планируют отреставрировать в Пскове 16.12.2021, 08:301 Церковь в Псково-Печерском монастыре изучают с помощью лазерного сканирования 15.12.2021, 15:540 Работу по восстановлению часовни Николая Чудотворца продолжают в Новоржеве
12.12.2021, 19:398 Церковь Одигитрии планируют отреставрировать в Пскове 07.12.2021, 21:5017 Дом причта станет логичным продолжением комплексной реконструкции квартала у Покровки - Псковская епархия 06.12.2021, 21:205 Патриарх Кирилл наградил митрополита Тихона орденом Александра Невского 03.12.2021, 11:3819 Верующие могут войти в псковские храмы без QR-кода
26.11.2021, 13:120 Директором православной гимназии №28 в Пскове станет Жанна Иванова 21.11.2021, 21:403 Новое здание Псково-Печерской семинарии открыли 21 ноября 15.11.2021, 11:460 К 100-летию хора Псково-Печерского монастыря снимут фильм-концерт 15.11.2021, 07:190 Новые колокола установят на звоннице церкви Николы со Усохи в Пскове
05.11.2021, 21:030 Дом причта готовится к открытию в Острове 02.11.2021, 09:370 Мальской монастырь планируют отреставрировать 02.11.2021, 08:000 Реставрационные работы планируются в Мирожском монастыре 27.10.2021, 11:098 Настоятель печорского храма святителя Николая умер от COVID-19
26.10.2021, 21:323 В Псково-Печерском монастыре ввели ограничительные меры 25.10.2021, 10:4825 Два православных храма построят в Пскове 25.10.2021, 10:3312 Митрополит Тихон о последствиях коронавируса: Потери будут страшные 20.10.2021, 17:514 Патриарх Кирилл встретился с митрополитом Тихоном
18.10.2021, 08:251 Храм Великомученицы Варвары в Печорах ждет реставрация 17.10.2021, 22:000 В псковской часовне может появиться копия находящейся в Третьяковской галерее иконы 12.10.2021, 07:300 Приобретенный епархией мобильный комплекс для оказания медпомощи прибыл в Печоры 07.10.2021, 17:153 Клирик подворья Псково-Печерского монастыря скончался от коронавируса
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru