Всегда интересно, когда есть живой разговор — Алексей Герман-младший о старте кинофестиваля в Пскове

Международные кинофестивали в регионах, такие как форум «Западные ворота», который начинается сегодня в Пскове, играют ключевую роль в развитии кинокластеров и обогащении социокультурной жизни территорий за пределами столиц. Такое мнение высказал председатель жюри VII Международного кинофестиваля «Западные ворота», кинорежиссер Алексей Герман-младший в эфире радио ПЛН FM.

Сегодня, 23 июля, в Пскове стартует седьмой ежегодный международный кинофестиваль «Западные ворота». Это событие знаменует столетие псковского кино: ровно 100 лет назад, в 1926 году, на экраны вышел первый снятый здесь фильм «Дети бури» режиссера Фридриха Эрмлера. Организаторы форума пригласили возглавить жюри известного российского кинорежиссера и продюсера Алексея Германа-младшего, чьи картины «Гарпастум», «Довлатов» и другие завоевали многочисленные призы на международных и отечественных смотрах.

Гость студии подчеркнул важность подобных мероприятий для развития территорий. По его словам, фестивали создают условия для появления кинокластеров, поскольку кинематографисты приезжают в регион, знакомятся с городом и местными жителями. Алексей Герман-младший отметил: «Прежде всего это имеет социокультурные измерения, где жители понимают, что существует какое-то культурное событие, они смотрят фильмы, обсуждают, участвуют в дискуссиях, а молодёжь тоже смотрит на другую сторону киноиндустрии, потому что это всё-таки, как правило, фильмы не очень коммерческие». Режиссер указал, что такие форумы развивают мышление, социальные связи и культуру. Они демонстрируют насыщенную культурную жизнь страны, которая не сосредоточена только в Москве или Санкт-Петербурге, и открывают двери в эту среду для широкой аудитории.

Кинорежиссер пояснил, что он согласился возглавить жюри без долгих раздумий, поскольку давно знает организаторов «Западных ворот». Он сообщил, что сотрудничал с ними ранее на площадке «Ленфильма» и по другим проектам, и добавил, что принял это решение легко благодаря личному доверию к людям, организующим фестиваль.

Отвечая на вопрос о своих ожиданиях от кинофорума, председатель жюри акцентировал, что намерен вести открытый и искренний диалог с коллегами и зрителями. Он подчеркнул, что стремится избежать формальных отчетных собраний с зачитыванием речей. «Всегда интересно, когда есть какой-то живой, нормальный разговор, ты что-то узнаёшь, о тебе что-то узнают искренне», – заявил Алексей Герман-младший. Режиссер полагает, что именно такое человеческое общение приносит настоящую пользу профессиональному сообществу и делает фестиваль значимым событием для всех участников.

Фестиваль проводится при поддержке правительства Псковской области и министерства культуры Российской Федерации. Информационным партнером фестиваля «Западные ворота» выступает Псковская Лента Новостей.

Напомним, что в 2026 году в программе фестиваля – более ста кинокартин. Участниками и гостями станут режиссеры, продюсеры, актеры, киноведы и представители профессионального киносообщества из России и зарубежных стран. В фестивале примут участие фильмы из РФ, Индии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Франции и Бельгии. Особое место в программе займут картины, снятые на Псковской земле.