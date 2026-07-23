Ностальгия по СССР: организаторы «Псковских каникул» рассказали о новом фестивале-реконструкции

Фестиваль-реконструкция «Псковские каникулы» посвящён жизни людей в 1960-1970 годов, потому что на это был ажиотаж и запрос населения. О том, почему организаторы выбрали именно этот период и чего ждать гостям, рассказали генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и ведущий профконсультант по творческим вопросам ТКД Дмитрий Волхонов в объединённом пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.
Толчком к выбору темы послужил прошлогодний опыт празднования 9 Мая на площади Ленина. Как отметил Дмитрий Волхонов, мероприятие прошло масштабно и вызвало огромный ажиотаж. «Все отзывы были положительными, люди просили провести подобное торжество и в следующем году», - добавил он.
Именно после прошедшего праздника организаторы поняли, что у населения есть запрос на мероприятия, вызывающие ностальгию. При этом они подчеркнули, что концепция «Псковских каникул» не будет закреплена раз и навсегда.
Как отметили организаторы, 1960-1970 годы были сложными для людей - они возвращались к жизни после войны. Однако именно тогда появилось много хорошей музыки.
Напомним, фестиваль-реконструкция пройдет в Пскове с 30 июля по 2 августа. Мероприятие станет частью проекта «Псковские каникулы». Это не единственное запланированное мероприятие – псковичей также ждут кинопоказы под открытым небом и три конкурса.