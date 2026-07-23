Ностальгия по СССР: организаторы «Псковских каникул» рассказали о новом фестивале-реконструкции

Фестиваль-реконструкция «Псковские каникулы» посвящён жизни людей в 1960-1970 годов, потому что на это был ажиотаж и запрос населения. О том, почему организаторы выбрали именно этот период и чего ждать гостям, рассказали генеральный директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Александр Робин и ведущий профконсультант по творческим вопросам ТКД Дмитрий Волхонов в объединённом пресс-центре Псковской Ленты Новостей и ПЛН FM.

По словам Александра Робина, решение создать новый проект было продиктовано желанием обновить событийный календарь региона: «К нашему событийному календарю все привыкли, мы знаем все основные фестивали: "Моя еда", "Дни Пушкинской поэзии". Какие-то фестивали себя изживают. Мы посчитали, что нужен новый с новой концепцией, которую раньше ещё в Пскове не видели».

Толчком к выбору темы послужил прошлогодний опыт празднования 9 Мая на площади Ленина. Как отметил Дмитрий Волхонов, мероприятие прошло масштабно и вызвало огромный ажиотаж. «Все отзывы были положительными, люди просили провести подобное торжество и в следующем году», - добавил он.

Именно после прошедшего праздника организаторы поняли, что у населения есть запрос на мероприятия, вызывающие ностальгию. При этом они подчеркнули, что концепция «Псковских каникул» не будет закреплена раз и навсегда.

«Если мы говорим о фестивале "Псковские каникулы" - не значит, что в следующем году фестиваль будет на ту же тему, у этого фестиваля нет чёткой концепции, мы перевоплощаемся», - отметил Дмитрий Волхонов.

Как отметили организаторы, 1960-1970 годы были сложными для людей - они возвращались к жизни после войны. Однако именно тогда появилось много хорошей музыки.

«Тут граничит радость, наша радость со сложностями. Эти фестивали устраивают досуг. А как проводили досуг в СССР? Не так много предложений и было, там это была ограниченная история. Но это и круто: взрослые смогут окунуться в вспоминания, а молодёжь - лучше узнать о том времени», - резюмировал Дмитрий Волхонов.

Напомним, фестиваль-реконструкция пройдет в Пскове с 30 июля по 2 августа. Мероприятие станет частью проекта «Псковские каникулы». Это не единственное запланированное мероприятие – псковичей также ждут кинопоказы под открытым небом и три конкурса.