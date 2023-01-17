Церковь / Из первых уст

Стало известно, дружат ли псковские православные священники и баптисты

Какие отношения сложились между представителями Псковской епархии РПЦ и Псковской церкви евангельских христиан-баптистов, рассказали представители баптистов пресвитер Юрий Алексеев и дьякон Андрей Иванов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Отношения с православными священниками и с Русской православной церковью вообще сейчас уже лучше. Они уважительные. Наверное, отношение к баптистам зависит индивидуально от служителя, с которым человек встречался», – пояснил Андрей Иванов.

«У меня есть несколько знакомых батюшек, мы общаемся, они живо интересуются нашими традициями. Из первых уст хотят узнать. Вообще священник, отец Павел Адельгейм был другом нашей церкви. Его дом был неподалеку, матушка Вера живет неподалеку, и мы общались и при его жизни, и сейчас продолжаем дружбу», – добавил Юрий Алексеев.