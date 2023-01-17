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Все христиане немного баптисты – пресвитер псковской церкви

Все христиане немного баптисты, заявил пресвитер Псковской церкви евангельских христиан-баптистов Юрий Алексеев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Анализируй этно».

«Все христиане немного баптисты, потому что мы все крещены. Кто-то ещё в детстве, кто-то по вере. Это ведь общехристианская практика. Вообще баптист – это слово древнегреческого происхождения. Кто не знает, на Четырех углах стоит указатель на древний храм John the Baptist – на самом деле, на собор Иоанна Предтечи - Крестителя Иисуса. Баптист – означает крещение, погружение в воду. Иоанн Баптист звучит и на английском точно так же, но вот на русском переводится как Иоанн Креститель», – пояснил гость студии.

Он также рассказал, что крестят в баптистских молельных домах детей только старше 12 лет, когда они уже могут засвидетельствовать веру в Иисуса Христа как своего Господа.

«К причастию не все допускаются, но мы подаем причастие для возрожденных людей, которые уже покаялись, крестились и стали уже членами евангельских христиан, убежденных членов наших общин. Бывает, и для гостей нашей церкви», – добавил Юрий Алексеев.