Все христиане немного баптисты – пресвитер псковской церкви

Все христиане немного баптисты, заявил пресвитер Псковской церкви евангельских христиан-баптистов Юрий Алексеев в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Анализируй этно».
Он также рассказал, что крестят в баптистских молельных домах детей только старше 12 лет, когда они уже могут засвидетельствовать веру в Иисуса Христа как своего Господа.
«К причастию не все допускаются, но мы подаем причастие для возрожденных людей, которые уже покаялись, крестились и стали уже членами евангельских христиан, убежденных членов наших общин. Бывает, и для гостей нашей церкви», – добавил Юрий Алексеев.